Denar je prišel do zlatih košarkarjev

Septembra lani so slovenski košarkarji spisali zgodovino, ko so na EuroBasketu osvojili zlato medaljo. Če so si jo okoli vratu nadeli takoj, pa so na izplačilo nagrad morali počakati. Zdaj je Košarkarska zveza Slovenije 11 košarkarjem izplačala deset tisoč evrov.

Krovna košarkarska organizacija v Sloveniji je zlatim košarkarjem naposled razdelila denarne nagrade, ki jih je prejela od države in kar ji je uspelo priskrbeti sami, poroča Delo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prispevalo 67.080, Olimpijski komite Slovenije 16.600, iz proračuna Bloudkove nagrade so prejeli 7.500, KZS pa je prispevala 28.820 evrov. Skupni znesek je 120 tisoč evrov, ki ga je zveza zdaj nakazala 11 košarkarjem. 12., ki še ni prejel nakazila, mora priskrbeti vse potrebne podatke za nakazilo.

Zakaj se je toliko časa čakalo na izplačilo, so na zvezi razložili že večkrat. Vodilni so namreč želeli priskrbeti večji znesek in ga nakazati v celoti, s čimer so se strinjali tudi igralci. Po pogovoru s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem so upali na dodatno državno injekcijo, a se je upanje izjalovilo in s tega naslova niso prejeli dodatnega denarja.

Košarkarji so napisali celo pismo, da si od Republike Slovenije zaslužijo ustrezno nagrado, nato pa se je zlasti na družbenih omrežjih sprožil val raznoraznih debat, v katere so se po nepotrebnem zapletli tudi košarkarji. Namesto da bi vse potrebno uredila zveza …

Če so košarkarji dobili nagrado, pa bodo morali na KZS poskrbeti še za strokovno vodstvo in preostale člane reprezentance, ki so prav tako prispevali svoj delež, da je slovenska reprezentanca sredi Istanbula osvojila zlato medaljo.