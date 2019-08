Jezerniki v šoku, zvezdnik staknil hudo poškodbo

Devetindvajsetletni DeMarcus Cousins se je poškodoval na treningu v Las Vegasu, ko je s koleni trčil z enim od igralcev, poroča ESPN.

Zdravniki LA Lakers so danes potrdili, da je Cousins utrpel še tretjo težko poškodbo v 18 mesecih in za zdaj še niso razkrili, kdaj ga čaka operacija, s katero mu bodo popravili križno vez.

Lakers center DeMarcus Cousins has suffered a torn ACL in his left knee. https://t.co/eOO3SPo4US