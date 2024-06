Nekdanji zvezdnik lige NBA, zdaj pa že nekaj let brezdomec Delonte West, ki se že več let bori z odvisnostjo od drog in alkohola, je bil znova aretiran, poroča TMZ Sports.

Danes 40-letni Američan je po solidni karieri v ligi NBA zabredel v hude težave, zataval je v svet drog in postal brezdomec. Večkrat je prišel v navzkrižje z zakonom. Ko so ga policisti v tem tednu zaradi kršitve zakona skušali aretirati, je pobegnil, nato pa so ga policisti našli nezavestnega in mu dali nalokson (opioidni antagonist: zdravilo, ki se uporablja za odpravo ali zmanjšanje učinkov opioidov, op. p.), a je ostal neodziven. Zatem so ga prepeljali v bolnišnico, kjer se je po posredovanju zdravnikov vendarle prebudil. Zatem je bil odpuščen iz bolnišnice, zdaj pa je v priporu, poroča TMZ. Kot poročajo ameriški mediji, je bil tokrat aretiran zahodno od Marylanda, ob tem pa mu je bil izročen nalog zaradi kršitve pogojev za izpustitev, hkrati je obtožen tudi upiranja aretaciji.

Delonte West was arrested in Fairfax County, per @fox5dc



Police say he was served a warrant for violation of conditions of release and charged with resisting arrest. pic.twitter.com/o03zsdkkT5 — NBACentral (@TheDunkCentral) June 6, 2024

Odkar je končal svojo košarkarsko kariero, je bil West večkrat aretiran, od leta 2019 pa je brezdomec. Kasneje se je prijavil v rehabilitacijski center, vendar so ga kmalu po izpustitvi iz ustanove odpeljali v pripor, ker je bil pijan v javnosti na Floridi. Aretirali so ga tudi leta 2022 zaradi vdora v vozilo in bega pred organi pregona. Med turbulentnim dogajanjem mu je roko pomoči ponudil tudi Marc Cuban, a se je West hitro vrnil na stare tirnice uživanja drog in alkohola.

West je v ligi NBA igral za Boston, Seattle, Dallas in Cleveland. V povprečju je dosegal 9,7 točke na tekmo, njegova najuspešnejša pa je bila sezona 2006/07, ko je v dresu Bostona v povprečju dosegal 12,2 točke, 4,4 asistence in 4,1 skoka. Košarkarsko kariero je nato 191 centimetrov visok branilec podaljšal še z igranjem na Kitajskem in jo leta 2015 sklenil pri Texas Legends.

