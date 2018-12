Celjske košarkarice v zadnjem krogu do prve zmage #foto

Košarkarice Cinkarne Celje so v tekmi zadnjega, 6. kroga evropskega pokala v skupini H premagale Ružomberok s 70:67 (23:18, 50:30, 64:48). Celjanke so v šestem poskusu zabeležile prvo zmago.

Izbranke Damirja Grgića so pred tem izgubile dvakrat proti Szekszardu in Nymburku ter enkrat proti Ružomberoku.

Szekszard je drugo današnjo tekmo v skupini proti Nymburku dobil z 72:49 in osvojil prvo mesto. Drugi je Ružomberok, tretji Nymburk, četrto Celje.

Zaostajale le v prvi četrtini

Slovenske državne in pokalne prvakinje so bile danes v domači dvorani Gimnazije Celje-Center večino časa boljše tekmice. Zaostajale so le v prvi četrtini. Slabi dve minuti pred koncem četrtine so izenačile na 14:14, nato pa z delnim izidom 8:0 pobegnile in so po prvih 10 minutah igre priigrale pet točke prednosti. Še boljše so bile v drugih 10 minutah, ki so jih dobile s 27:12, na odmor pa so šle z 20 točkami prednosti.

Fotogalerija (Urban Urbanc/Sportida):

Tretja četrtina je sicer pripadla Slovakinjam, a le za štiri točke. Še minuto in pol pred zadnjim zvokom sirene so imele domače 13 točk prednosti, Slovakinje so krenile na zadnji juriš, se povsem približale tekmicam, a jih niso ujele.

Prva strelka tekme pri Celjankah je bila Rangie Bessard s 16 točkami.