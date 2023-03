Celjanke suvereno do finala

Košarkarice Cinkarne Celje so se na zaključnem turnirju najboljše četverice v regionalni ligi Waba v Podgorici v Črni gori uvrstile v finale. V polfinalu so zanesljivo premagale Vojvodino s 86:57. Celjanke sicer branijo lanski naslov in se borijo za četrto zmago v tem tekmovanju.

Celjanke se bodo v nedeljskem finalu pomerile proti domači ekipi Budućnosti. Ta je v prvem polfinalu s 73:57 ugnala bolgarsko Montano.

Vojvodina je nazadnje konec novembra v rednem delu tekmovanja premagala Celje, tokrat pa v črnogorski prestolnici ni bila dorasla varovankam Damirja Grgića.

Stik so srbske košarkarice držale do sredine druge četrtine, nato pa so prevladovale Celjanke. Do konca tretje četrtine je prednost narasla že na 22 točk za mirno končnico.

V celjskem dresu je bila najboljša strelka Mojca Jelenc s 14 točkami, eno manj je dosegla Ana Nuša Anžič. Med strelke se je vpisalo 10 od 12 igralk slovenske zasedbe. Pri Vojvodini je izstopala Shareka McNeill z 22 točkami.

Celjske košarkarice redno nastopajo na zaključnih turnirjih regionalne lige. Najboljše so bile v letih 2002, 2017 in 2022, zadnja dva naslova so osvojile prav v Podgorici. V prejšnjem tekmovalnem obdobju so v finalu ugnale prav Budućnost, ki bo tekmec tudi tokrat.

Največ naslovov v ligi Waba imajo sicer košarkarice Šibenika, ki so bile petkrat prvakinje, nazadnje 2011, po tri naslove pa ima poleg Cinkarne Celje še Budućnost. Z dvema se lahko pohvalijo pri Partizanu, Gospiću in Stari Zagori.