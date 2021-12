Dobre novice za Dallas, slabe za Brooklyn

Iz Dallas Mavericks so v ponedeljek sporočili, da je udeležba Luke Dončića na tekmi z Brooklyn Nets zaradi težav z zvitim gležnjem negotova. Današnja novica je že bolj obetavna. Status "vprašljiv" je Dallas tako za Luko kot za Tima Hardawaya mlajšega spremenil v "verjeten". Prav tako verjeten je nastop Kristapsa Porzingisa (koleno).

Luka and Tim Hardaway Jr. have been upgraded to probable for tonight's game against the Nets. Kristaps Porzingis remains listed as probable as well. Sterling Brown (left foot soreness) is a new addition to the injury report and is listed as questionable.