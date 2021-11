Budućnost nadigrala Ljubljančane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. krogu evropskega pokala (skupina B) izgubili z Budućnostjo s 60:91 (16:19, 33:41, 45:63).

Ljubljančani bodo na evropski parket znova stopili 8. decembra, ko jih v Stožicah čaka eden od prvih favoritov tega tekmovanja, bolonjski Virtus Segafredo, v decembru pa se bodo podali še na zahtevni gostovanji v Benetke in Valencio.

Cedevita Olimpija je bila v Podgorici brez možnosti za uspeh. Domači, čeprav oslabljeni zaradi poškodb, tako da so imeli v ekipi zgolj devet igralcev, so zasedbi trenerja Jurice Golemca odčitali novo lekcijo. Pred tremi tedni so v regionalnem tekmovanju sredi Ljubljane zmagali s 84:79.

Foto: KK Budućnost VOLI

Podobno kot tedaj je Ljubljančane pokopal organizator igre Justin Cobbs (33 točk, met iz igre 9:12, indeks 44). Čeprav je Jurica Golemac poskusil tudi s taktiko vseh dvanajstih igralcev, ni uspel ustaviti napada domačih, ki so zlasti v drugem polčasu prerešetali tekmečev koš (50:27).

Aleksander Džikić je s svojimi varovanci postavil klubski rekord po doseženih točkah v evropskem pokalu v tej sezoni. Tekmeca je pod obročema nadigral s 34:27, mu dovolil le pet trojk iz 22 poskusov ter ga prisilil v 17 izgubljenih žog. Tako sta do dvomestnega števila pri Cedeviti Olimpiji prišla le Melvin Ejim (14 točk) in Edo Murić (10 točk).