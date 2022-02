Boljšega poligona si nadarjeni slovenski košarkar ni mogel želeti

"Hvaležen sem. Vsako priložnost sem poskušal čim bolj izkoristiti. Lahko sem zadovoljen," o priložnostih, ki jih dobiva pri legendarnem trenerskem mačku Željku Obradoviću pri Partizanu, govori 20-letni slovenski košarkar Gregor Glas. Zaradi predstav in odnosa do dela, ki ga kaže, je prejel tudi vabilo selektorja Aleksandra Sekulića v slovensko reprezentanco.

Zgodaj je nadarjeni slovenski košarkar Gregor Glas odpotoval v tujino in zdaj že tretjo sezono igra v srbskem prostoru. Sprva je bil član Dynamica, kjer je dirigentsko palico nad moštvom vihtel slovenski trener Miro Alilović, v tej sezoni pa je postal član Partizana.

Z dobrimi predstavami pri Dynamicu in na evropskem prvenstvu do 20 let, kjer je bil proglašen tudi za najkoristnejšega posameznika, si je izboril mesto pri velikem Partizanu.

Spoštovanje do Obradovića je bilo na začetku, spoštovanje je še zdaj

Na trenerski klopi priznanega beograjskega moštva sedi legendarni trener Željko Obradović, ki je kar devetkrat osvojil prestižno Evroligo. Lani se je odločil za povratek v klub, kjer se je njegova trenerska kariera začela, povrhu vsega pa je za črno-bele igral sedem let.

Gregor Glas ima nad seboj trenerja, ki si ga je lahko le želel. Željko Obradović je devetkrat osvojil Evroligo in nosi v sebi bogato zakladnico izkušenj. Foto: Partizan NIS/Dragana Stjepanovic

Vsak košarkar, zlasti mlad, si boljšega poligona za učenje ne more želeti. Vendarle ima nad seboj osebo, ki v sebi nosi bogato zakladnico izkušenj. Mladi Gregor Glas, ki bo aprila dopolnil 21 let, se zaveda, da je nagrada, da lahko srka znanje od velikega košarkarskega strokovnjaka.

"Spoštovanje je bilo na začetku in še vedno je. Je legenda evropske košarke. Tega se zavedamo. Celotna ekipa ga posluša. Dobro delamo. Hvaležni smo mu. Na vsakem koraku je predan. Stoodstotno se nam posveča. Na nas je, da ga poslušamo," poudarja slovenski branilec in o tem, ali je temperamenten tudi na treningih tako kot na tekmah, dodaja: "Tudi na treningih zna biti, a vse v želji, da bi mi napredovali. To vsi razumemo in ga res poslušamo."

Cilj s Partizanom v Evroligo

Daje mu lepo priložnost, saj tako v ligi ABA kakor v EuroCupu v povprečju na tekmo igra 15 minut. V evropskem tekmovanju dosega po 7,5 točke, 2,1 skoka in dve asistenci, v ligi ABA pa 5,9 točke, 1,6 skoka in 1,3 asistence na obračun.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nad pričakovanji. Vse je prišlo postopoma. Hvaležen sem. Vsako priložnost sem poskušal čim bolje izkoristiti. Lahko sem zadovoljen," pravi Krčan, ki je bil pred odhodom v Srbijo tri leta član propadle Sixt Primorske. Če sprejme vsako priložnost, je enako s kritikami. Izkušeni Obradović je izpostavil, da mu včasih malce pade koncentracija, sicer pa na treningih deluje odlično: "Vsako kritiko jemljem kot pozitivno. Navajeni smo tega. Predan je svojemu delu. Pomaga nam. Vedno gremo naprej, na treningu smo osredotočeni. Napredujemo iz dneva v dan."

O tem, kje se vidi čez nekaj let, ne želi na glas razpredati. Trenutno je z mislimi pri reprezentanci in Partizanu, s katerim želi letos poseči visoko: "Zdaj sem zadovoljen, kjer sem. Iz te izkušnje se poskušam čim več naučiti. Kam me bo popeljalo, ne vem. Trenutni cilj je, da se s Partizanom uvrstimo v Evroligo. Ne bom preveč govoril, kje bi rad bil. Trenutno sem zadovoljen."

Vesel je bil vnovičnega vpoklica v reprezentanco

Zaradi napredka in odnosa do dela je bil spet vpoklican v reprezentanco, za katero je debitiral že leta 2018 na kvalifikacijski tekmi proti Latviji.

"Lepo je biti nazaj. Vse fante poznam. Ekipa je prava, energija tudi. To se bo videlo na igrišču. Kratek čas imamo, da se pripravimo na tekmi s Finsko. Cilj je, da ju dobimo. Dobro delamo, smo osredotočeni. Gremo na zmagi. Spremljal sem prvi kvalifikacijski tekmi proti Hrvaški in Švedski. Nadaljujejo z ekipno igro, ki smo jo videli že na olimpijskih igrah. Poskušali bomo tako nadaljevati in igrati čim lepše in učinkovito. Pripravljamo se na Fince. Znajo biti kar močna ekipa, zlasti na domačem terenu. Igrajo zelo hitro košarko. So zelo dobri strelci z razdalje. V vsakem trenutku bomo morali biti zbrani. Ne bomo smeli dopustiti lahkih metov," izpostavlja Glas.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je po uvodnih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo stoodstotno uspešna. V gosteh je premagala Hrvaško, doma Švedsko. V petek in ponedeljek jo ob 17.30 čakata nova preizkusa, obakrat pa bo nasproti stala zasedba Finske. Jutri jo čaka gostujoča tekma na Finskem, v ponedeljek pa v koprski Bonifiki.