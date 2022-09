"V stopamo v novo ero našega projekta. V preteklih 20 letih se je liga uveljavila kot odličen izdelek v globalnem svetu športa," je ob prevzemu funkcije med drugim dejal Dejan Bodiroga, ki se je izrecno zahvalil svojemu predhodniku za opravljeno delo.

Euroleague Basketball (EB) announced changes to its senior management on Wednesday, September 14, with a new President and a new CEO appointed by its shareholders.