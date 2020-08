Beograjska tragedija nigerijskega košarkarja pod drobnogledom

Smrt nigerijskega košarkarja Michaela Oja, ki je v ligi ABA igral za FMP in Crveno zvezdo, še vedno dviguje prah. Je tragedija res povezana s koronavirusom in neupoštevanjem zdravniških priporočil? Sledila naj bi uradna preiskava.

Ko se je v petek iz Beograda razširila vest o tem, da se je med individualno kondicijsko vadbo zgrudil in kmalu zatem po zastoju srca umrl 27-letni in 216 centimetrov visoki Michael Ojo, so spletne strani evropskih tekmovanj in uradne profile klubov preplavili sožalni zapisi. Prah pa je kmalu začel dvigovati tudi kontroverzni predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović, ki je med soboto in ponedeljkom gostoval v več medijih ter ob tem navrgel kopico zanimivih podatkov.

V prvi vrsti je poskušal Čović poudariti, da Ojo ni bil več član Crvene zvezde, obenem pa, da je do tragedije prišlo v vadbenem centru Partizana. Center iz Lagosa je bil brez delodajalca, a naj bi imel na mizi več ponudb. "Dokler je treniral pod našim okriljem, je bil stalno pod zdravniškim nadzorom," zagotavlja Čović in dodaja, da so bili prav predstavniki Crvene zvezde pozvani za identifikacijo trupla pokojnika.

Foto: ABA liga

Primeru želita priti do dna tudi košarkarjeva družina in nigerijska ambasada, smrt pa naj bi bila povezana s predhodnimi zdravstvenimi težavami. Kot je v ponedeljkovem pogovoru za srbski Sportklub zatrdil Čović, je bil Ojo julija pozitiven na novi koronavirus. Imel naj bi težave z desnim pljučnim krilom ter slabo krvno sliko. Zdravniki so mu tudi odsvetovali intenzivne treninge. Kljub temu je treniral, a naj bil ob vadbi vselej hitro začutil utrujenost.

"Ne drži govorica, da je imel zeleno luč za treninge. Ni je imel. Dovolili so mu le fizično aktivnost umirjene intenzivnosti. To ni trening, temveč le sprehode," je dejal Čović in namignil, da je več klubov "snubilo" košarkarja, kar ga je gnalo k treningom, čeprav ni bil popolnoma zdrav.

Mož s posebnimi športnimi čevlji Kar 216 centimetrov visoki center iz nigerijskega Lagosa je po igranju v ameriški srednješolski (Tennesee) in študentski (Florida State) košarki leta 2017 pripotoval v Evropo in okrepil FMP iz Železnika. Z borbenimi predstavami je v oko padel tudi sosedom iz Crvene zvezde, ki so center zvabili v svoje vrste. Rdeče-beli dres beograjskega kluba je nosil nepolni dve sezoni ter nastopal tudi v evroligi.



Ojo, ki se je s košarko resneje začel ukvarjati pri sedemnajstih letih, je bil znan po agresivnem slogu igre, svojevrstna atrakcija pa je bil tudi zaradi izjemno velikega stopala. Pri 216 centimetrih je številka njegovega obuvala znašala kar 55. Zaradi tega se je v ZDA hitro znašel v težavah. Na pomoč mu je v odmevni akciji priskočil Nike, ki je v razvoj športnega copata zanj vložil kar 15 tisoč evrov.

Video iz arhiva: Planet TV na obisku pri Oju (2017)