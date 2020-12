Anthony Randolph, ki je v 14 minutah k zmagi Reala v 15. krogu košarkarske evrolige s 86:82 po podaljških prispeval štiri točke in pet skokov, se je poškodoval v tretji četrtini.

Odšepal je s parketa in od takrat več ni igral. Za zdaj ni niti svežih informacij o njegovem zdravstvenem stanju niti še ni znano, za kako dolgo ga bo poškodba oddaljila od tekmovališč.

Španska Marca poroča, da so okoliščine Randolphove poškodbe precej nenavadne. Američan s slovenskim potnim listom naj bi namreč padel na parket, ne da bi pri tem ob koga trčil, si zvil nogo ali karkoli podobnega. Kar naenkrat je začel signalizirati, da čuti neznanske bolečine, in ob pomoči soigralcev nemudoma zapustil parket. Glede na okoliščine pri Marci ugibajo, da bi bil razlog za bolečine lahko strgana Ahilova tetiva, kar je ena od težjih oblik športne poškodbe.

Randolph je leta 2017 v slovenski reprezentanci prispeval pomemben delež k osvojitvi naslova evropskega prvaka. Foto: Vid Ponikvar

Na svojega soigralca iz reprezentance se je spomnil tudi Luka Dončić, ki mu je preko družbenih omrežij zaželel naj ostane močan, in številni drugi.

Giorgos Bartzokas: "I'm really sad about Anthony Randolph, my ex player. All the best to him, to get back well, soon and stronger."



Bartzokas coached Randolph in the player's first year in EuroLeague, the 2015-2016 Final Four run of Lokomotiv Kuban.