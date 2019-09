Američani bodo udarili z (naj)močnejšimi topovi

Medtem ko Španci slavijo svetovne prvake, s kolajnami pa so zelo zadovoljni tudi v Argentini in Franciji, pa predvsem Srbi in Američani celijo bojne rane. Prvi so ob zavedanju ameriške oslabljenosti merili na zlato, a so se morali zadovoljiti s petim mestom. "To je neuspeh, ni pa polom," ocenjuje predsednik srbske košarkarske zveze Predrag Danilović, ki se bo po odstopu Aleksandra Đorđevića lotil tudi iskanja novega selektorja. Mediji mu že "ponujajo" stratega zlate slovenske reprezentance Igorja Kokoškova in nekdanjega reprezentanta Saša Obradovića, a do stikov še ni prišlo. Jasno pa je, da Srbijo, podobno kot tudi Slovenijo, junija čakajo olimpijske kvalifikacije.

V Tokio pa so je kljub končni uvrstitvi na sedmo mesto že uvrstili Američani, ki so zavzeli eno od dveh ameriških kvot. Vseeno pa so bili na Kitajskem deležni lekcije. Znova so spoznali, da ob vse večjem številu neameriških košarkarjev v ligi NBA zgolj selekcija kakovostnih košarkarjev iz najmočnejše lige na svetu, predvsem takšnih, ki nimajo izkušenj z mednarodnimi tekmami in Fibinimi pravili, še zdaleč ni dovolj za uveljavljanje premoči. Ranljivost so pokazali že v pripravah, nato pa so jih na prvenstvu premagali tako Francozi kot Srbi.

Leta 2016 je bil vlečni konj ZDA Kevin Durant. Foto: Getty Images

A pričakovati gre, da bo slika povsem drugačna prihodnje leto, ko bo Japonska gostila olimpijske igre. Tekmovanju pod petimi krogi Američani že v izhodišču namenjano veliko večjo pozornost, obenem pa so večji magnet za zvezdnike. Selektor Gregg Popovich naj bi imel občutno manj težav pri sestavi igralskega kadra. Zgolj ta teden sta se mu javno ponudila ostrostrelec GS Warriors Stephen Curry in zvezdnik Portlanda Damian Lillard, oba željna olimpijskega zlata. Zanimanje naj bi izrazil še Draymond Green, olimpijska vrata pušča priprta LeBron James, v podobnem položaju pa sta tudi James Harden in Anthony Davis. Pa še kdo.

Američani bodo torej prihodnje leto v Tokiu zanesljivo udarili s precej močnejšimi topovi kot letos na Kitajskem. Edino, kar jih zanima, je še četrta zaporedna zlata olimpijska kolajna in skupno šestnajsta na dvajsetem olimpijskem. V celotni zgodovini so torej le štirikrat ostali brez najžlahtnejše kolajne. Prvič leta 1972 po dramatični finalni tekmi v Münchnu, kjer je ameriško prevlado prekinila Sovjetska zveza. Ta je bila prva tudi leta 1988. Leta 1980 je v Moskvi do zlata prišla Jugoslavija. Nazadnje pa so Američani pod najvišjo stopničko ostali leta 2004 v Atenah, čeprav so tedaj že lahko igrali zvezdniki iz lige NBA. A do naslova prvaka je prišla Argentina, za katero je že tedaj odlično igra Luis Scola, sicer eden od junakov SP 2019.