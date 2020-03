Američan zaradi koronavirusa zapustil Koper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski klub Koper Primorska in 26-letni ameriški organizator igre sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.

Sterling Dupree Gibbs je ameriški košarkar, ki je v Koper prišel sredi letošnje sezone in s klubom v le dveh mesecih osvojil Pokal SPAR. V tem obdobju je na parketu državnega prvenstva prebil povprečno 18,3 minute in dosegel 11,5 točke, 2,8 skoka in 2,2 podaje.

Košarkarski klub Koper Primorska je sprejel željo Američana po začasni prekinitvi pogodbe, zaradi trenutne epidemije s koronavirusom COVID-19. Gibbs se je vrnil v Združene države Amerike, kjer bo v domačem okolju pričakal konec izrednega stanja. Pogodba je prekinjena, vendar obstaja možnost, da se bo ameriški košarkar v Koper vrnil po zajezitvi epidemije, v nasprotnem primeru je njegova pogodba prekinjena z 12.3.2020.

"Želja Sterlinga je bila, da ob trenutnih razmerah zapusti državo in se vrne v Združene države Amerike. V klubu mu nismo želeli stati na poti in zato smo ustregli njegovi želji. Ob prekiitvi pogodbe smo sklenili, da ima Gibbs možnost za vrnitev v klub, v kolikor se bo trenutno stanje umirilo in bomo v državi uspešno zajezili širjenje koronavirusa COVID-19," je dejal vodja ekipe Goran Jagodnik.

"V Kopru sem se počutil odlično, saj smo imeli s Primorsko zelo uspešno sezono. Zaradi izbruha koronavirusa in ženine nosečnosti, so mi v klubu dovolili oditi domov. Zahvaljujem se Primorski za profesionalizem. Užival sem v igranju za Primorsko in klubu želim le najboljše v nadaljevanju zgodbe. Upam, da se v kratkem ponovno vidimo. Hvala za vse," je ob tem dejal Gibbs.