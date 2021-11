Alen Omić se vrača v Olimpijo

Kaj kmalu lahko pričakujemo tudi uradno sporočilo iz Cedevite Olimpije, da je v svoje vrste pripeljala nekdanjega slovenskega reprezentanta Alena Omića.

V zadnjih mesecih je trdo delal v Domžalah pri Helios Suns in tako ohranjal stik z žogo, medtem ko je fizično po njegovih besedah dobro pripravljen: "Tri mesece sem treniral, imel sicer ponudbe, vendar ne takšne, za katero bi se ogrel. Tiste, ki so bile predaleč, nisem želel vzeti. Rad bi bil z družino skupaj. Edina stvar, pri kateri bom moral narediti napredek, je ta, da pridem v tekmovalni ritem. Pravih tekem nisem imel pet mesecev. Vendar verjamem, da ga bom hitro ujel," je za Sportal povedal Omić.

V pretekli sezoni je igral za francoski Bourg, po koncu pa se niso dogovorili za nadaljevanje sodelovanja. 216 cm visoki košarkar se bo tako po šestih letih igranja v "tujini" spet vrnil v Ljubljano in zaigral za Olimpijo, dres katere je že nosil med letoma 2012 in 2015 ter bil s svojo energijo ljubljenec občinstva.

"Ljubljana je moje mesto. Vesel sem, da bom igral za Olimpijo. Trdo bom poprijel za delo in verjamem, da lahko pridemo med najboljših osem ekip v EuroCupu. Trenutno sta bili dve slabši tekmi, a je to v svetu športa nekaj normalnega. Ne zmaguješ vseskozi. Lani sem imel denimo izkušnjo v Franciji, kjer smo po osmih zaporednih zmagah normalno nekoliko padli in izgubili. In takrat misliš, kot da ne znaš igrati košarke. Enostavno moraš še naprej trdo delati in se pobrati. In zagotovo se boš. Verjamem v ekipo in Olimpijo, ki se je spremenila v organizacijskem smislu. Zdaj je na višji ravni, na ravni evroligaša," je Omić spregovoril o novemu, staremu delodajalcu.