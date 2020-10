Krka visoko ugnala Rogaško, Koper slavil po podaljšku

V 6. krogu košarkarskega državnega prvenstva je Krka danes s 94:71 odpravila Rogaško in ostaja edina neporažena ekipa v državnem prvenstvu. Košarkarji Kopra Primorske so po podaljšku ugnali Hopse (85:80). V soboto bosta na sporedu še obračuna Triglava in Šentjurja ter Šenčurja in Zlatoroga.