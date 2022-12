Znano, kje bo start naslednje Vuelte

Prva etapa bo ekipna vožnja na čas, potekala pa bo po ulicah Barcelone v dolžini 14,6 kilometra. Druga od Matara do Barcelone bo dolga 181,3 kilometra in dokaj razgibana po okoliških hribih. Zaključek etape bo namenjen tistim kolesarjem, ki se znajdejo v kratkih in nekoliko bolj strmih zaključkih.

😍 El Port Olímpic de Barcelona, escenario de la salida de #LaVuelta23



🌊 Barcelona’s Olympic Port will host the official depart of La Vuelta 23https://t.co/o4xAlf2fSP pic.twitter.com/eJV4kB663x — La Vuelta (@lavuelta) December 20, 2022

Preostanek trase 78. Dirke po Španiji bodo organizatorji predstavili 10. januarja.

Sredi septembra je rdečo majico v Madridu osvojil kasnejši svetovni prvak, Belgijec Remco Evenepoel, pred tem pa je trikrat zapovrstjo v Španiji slavil slovenski as Primož Roglič.

