Zaradi pandemije letos ne bo niti SP v gorskem kolesarstvu

Seznam velikih športnih tekmovanj, ki jih letos ne bodo mogli izpeljati zaradi pandemije novega koronavirusa, se daljša iz dneva v dan. Mednarodna kolesarska zveza Uci je zaradi pandemije nazadnje bila prisiljena odpovedati svetovno prvenstvo v olimpijskem krosu, ki bi moralo letos potekati med 25. in 28. junijem v Albstadtu v Nemčiji.

Organizatorji na tem klasičnem prizorišču dirk svetovnega pokala so svetovno prvenstvo najprej preložili.

Skušali so določiti nov datum, tudi na podlagi odločitve, da ima svetovno prvenstvo absolutno prednost pred ostalimi gorskokolesarskimi tekmovanji, a tudi to ni zaleglo.

Krovna svetovna federacija za kolesarski šport je podprla odločitev prirediteljev, nemške kolesarske zveze BDR in dežele Baden-Württemberg, da bi glede na trenutne zdravstvene razmere v Evropi in po svetu organizacija svetovnega prvenstva predstavljala preveliko tveganje za zdravje kolesarjev, udeležencev dogodka in navijačev.

Predsednik BDR Rudolf Scharping je dejal: "Iz politike smo prejeli jasni signal, da lahko tudi oktobra v mednarodnem okolju še vedno pričakujemo resne omejitve potovanja." Prvenstva letos ne bo, vprašanje pa je tudi, kdaj in kje ga bodo lahko sploh izpeljali.

Zato so v sodelovanju z lokalnimi organizatorji in svetovnim kolesarskim združenjem "potegnili zasilno zavoro, hkrati pa postavili smer prihodnosti kolesarjenja v tej trdnjavi MTB", je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

V letih 2021 in 2022 je Albstadt prizorišče tekem svetovnega pokala.