Za Rogliča posebno priznanje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Primožu Rogliču @rogla vročil državno odlikovanje, zlati red za zasluge, za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem. pic.twitter.com/SsYWc0K2jG — Borut Pahor (@BorutPahor) October 10, 2022

V nedeljo je Primož Roglič še kolesaril s svojimi privrženci od Maribora do Ptuja v sklopu dobrodelne prireditve Zlati krog s Primožem Rogličem, danes pa je misli že uperil proti operaciji rame. A ne v celoti, saj ga je dopoldne predsednik Republike Slovenije Borut Pahor odlikoval z zlatim redom za zasluge. V obrazložitvi so zapisali, da je posebno priznanje prejel za zasluge zaradi izjemnih športnih dosežkov, uveljavljanja Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdiha, ki ga s svojim značajem vliva ljudem.

Primož Roglič je imel ob sebi partnerico Loro, sina Leva, ki je v pričakovanju bratca ali sestrice, in starša.

Zdaj je pred njim nekoliko drugačno obdobje. Kaj pomeni beseda rehabilitacija, zelo dobro ve, saj se ga je v zadnjih letih velikokrat držala smola in je moral zaradi padcev večkrat kolo za določen čas postaviti na stranski tir.

Utrinki z Zlatega kroga s Primožem Rogličem (Blaž Weindorfer/Sportida)

Veliko težavo mu povzroča rama, s katero je imel nevšečnosti tudi na Dirki po Franciji. Po padcu si jo je celo sam naravnal v prvotni položaj, kar se ni zgodilo prvič. Ker rama ni najbolj stabilna, se je odločil za operativni poseg v upanju, da v prihodnje tovrstnih težav ne bo več imel. "Kaj to pomeni, ne želim preveč razmišljati. Ne gre za manjšo stvar. Roka bo po operaciji fiksirana za od šest do osem tednov. Nato pa pasivno razgibavanje. Na srečo nismo ravno maja ali junija. Prišel sem do meje, ko moram to urediti, da se bom po tem lahko pripravljal za novo sezono," je v nedeljo razlagal Roglič, ki je v tej sezoni osvojil večdnevni dirki Pariz–Nica in Kriterij po Dofineji, smolo pa je imel tako na Dirki po Franciji kakor tudi Vuelti, kateri je zaradi padcev predčasno zaključil.