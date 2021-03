Vztrajali bodo pri neobičajni zahtevi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je v javnosti zaokrožila informacija, da pri Mednarodni kolesarski zvezi kolesarje prosijo, naj se zaradi pandemije vzdržijo objemanja po prihodu v cilj, se je zdelo, da gre za pretiravanje. A ni šlo. Včeraj so pri UCI dodatno pojasnili, zakaj še vedno vztrajajo pri protokolu, in dodali, da pri tem ne čutijo prav nobenega zadovoljstva.

"Čeprav z zdravstvenega vidika tveganje za okužbo med člani istega mehurčka ostaja nizko, Mednarodna kolesarska zveza kljub temu meni, da morajo kolesarji spoštovati osnovne preventivne ukrepe, vključno s spoštovanjem minimalne fizične razdalje," so pri Mednarodni kolesarski zvezi zapisali v izjavi za javnost.

"Glede na to, da sta izražanje veselja in čestitanje spontana in naravna pojava, ter sta del lepote našega športa, pa pri UCI s tem pozivom, naj se v cilju vzdržijo objemanja, menimo, da je zaradi trenutne pandemije nujno začasno spremeniti nekatere navade, da se bomo lahko čim prej vrnili v normalno stanje."

V protokolu je sicer zapisano, naj vodstvo ekip kolesarje pozove, da spoštujejo osnovne preventivne ukrepe za zaustavitev širjenja virusa po prečkanju ciljne črte. "Kolesarje prosite, naj ob praznovanju zmage ne objemajo sotekmovalcev, drugih kolesarjev ali članov osebja. Ohraniti morajo minimalno razdaljo med seboj in drugimi kolesarji, tudi po prečkanju ciljne črte."

Med novostmi pravilnika UCI je tudi prepoved določenih položajev na kolesu ("žuželke" in kronometrska drža na cestnem kolesu) in odmetavanje bidonov. To bo zdaj možno le na določenih odsekih trase.

Kot novost UCI uvaja položaj varnostnega komisarja, ki bo pred dirko pregledal traso, sprejeli pa so tudi novo pravilo o postavitvi in obliki zaščitnih ograj v ciljni ravnini.