Na Dolenjskem slavje Italijana, Grošelj najhitrejši Slovenec #foto

VN Adrie Mobila

Na startu je bilo na četrti preizkušnji za VN Adrie Mobila 176 tekmovalcev iz 23 držav. "Bila je lepa dirka. Zame zelo pomembna, saj sem letos želel, da bom že na začetku sezone boljši in bom zmagoval. Tukaj sem že zmagal in lepo je ponoviti zmago. Zadnji metri dirke so bili res dobri in sem zadovoljen z njimi. V Novem mestu mi je vedno lepo. Na starem ciljnem prostoru sem bil redno na odru za zmagovalce, leta 2016 sem tukaj tudi že zmagal. Danes sem znova iskal pot do zmage in uspelo mi je," je zmago pospremil Italijan.

Fotogalerija skozi objektiv Žige Zupana/Sportida

Grošelj najhitreje od Slovencev, Brajkovič ni končal

Najboljši domači kolesar je bil Žiga Grošelj, član domače ekipe Adrie Mobil, ki je bil sedmi, 19. pa je bil Andi Bajc (My bike Stevens), oba sta končala v času zmagovalca, prav tako Jure Golčer (Adria Mobil) na 25. mestu.

V dresu Adrie Mobila se je predstavil tudi Janez Brajkovič, ki se je letos vrnil v domači klub, kjer je leta 2001 začel kot starejši mladinec v takrat še Krki Telekom, a današnje dirke, ki je tudi v koledarju evropske serije, ni končal.

"V ekipi smo imeli svojo taktiko in sicer smo želeli bolj zaspano dirko, a so tekmovalci iz kolumbijske ekipe že takoj napadli z ostrim tempom na Brezovico in Vahto. Trije smo imeli vlogo, da dirko nadziramo in gremo po beg. Veliko smo stavili tudi na Dušana Rajovića, vendar je bil zadnji klanec prestrm in je ostal zadaj. Tako smo sproti prilagajali našo taktiko. Dušan mi je rekel, naj izkoristim svojo priložnost in mislim, da se je zame dobro izšlo. Nisem sprinter in zame je bilo vse skupaj kar malo kaotično, vendar je rezultat zelo soliden," pa je bil z doseženim zadovoljen Grošelj.