V Novem mestu proslavili 50-letnico kolesarskega kluba

V Novem mestu so v petek s slovesnostjo proslavili 50 let delovanja kolesarskega kluba Adria Mobil. Na prireditvi so se spomnili vseh ključnih trenutkov kluba in osvetlili nekatere ključne posameznike, ki so se zapisali v klubsko zgodovino in srca Dolenjcev.

"Zaradi stalne želje po napredku, razvoju in učenju je naš klub skozi vsa desetletja zmogel in znal obstati ter s kakovostnim delom na vseh področjih delovanja tudi pustiti močan pečat tako na lokalni kot nacionalni ravni," so zapisali pri Adria Mobilu.

Zbranim v polni dvorani so spregovorili direktor kluba Bogdan Fink, prvi predsednik kluba Brane Ralijan, predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, predsednica kluba Mojca Novak ter generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole kot predstavnica generalnega pokrovitelja novomeškega kolesarskega kluba in Gregor Macedoni, župan Novega mesta.

Ta je klubu podelil posebno priznanje Mestne občine Novo mesto. Mojca Novak in Bogdan Fink sta podelila priznanja vsem, ki so pomembno prispevali k razvoju kluba, tekmovalcem za vrhunske športne dosežke in sponzorjem ter partnerjem kluba.

"Ob tej pomembni priložnosti izrekam čestitke vsem nekdanjim in sedanjim klubskim delavcem za predano delo, prostovoljcem, ki so znali pomagati, ko je bilo to najbolj potrebno, vsem sponzorjem, brez katerih klub ne bi mogel delovati, Mestni občini Novo mesto, ki podpira klub že 50 let, in nenazadnje vsem prijateljem kolesarstva, ki nas spremljate skozi to dolgo obdobje in nam popestrite vsako dirko, nas spodbujate in nam dajete zagon, da vedno znova v nas vzbudite željo po napredku in razvoju," je med drugim dejala predsednica kluba Novak.

"Novomeški kolesarski klub je že 50 let eden od stebrov razvoja kolesarstva v Sloveniji in je pomembno prispeval k uspehom slovenskega kolesarstva. Ti so po svoje čudež, a v kolesarstvu se čudeži ne zgodijo sami od sebe, temveč temeljijo na desetletjih uspešnega dela," pa je dejal predsednik KZS Marđonović.

