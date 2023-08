Uci bo uvedla drugo poklicno raven ženskega kolesarstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna kolesarska zveza Uci bo od leta 2025 uvedla še drugo poklicno raven ženskega kolesarstva, so v sredo objavili na spletni strani. Tako kot pri moških bodo čez 17 mesecev posledično nastopale ekipe iz svetovne serije, poklicnega ranga ter celinske ravni, so še dodali.

Moška in ženska serija se bosta razlikovali po registracijskem postopku, saj bo nad vsemi ženskimi ekipami bdel Uci. Ta sistem po besedah krovne zveze prinaša boljšo regulacijo in možnost uvedbe minimalne plače na celinski ravni. Pri registraciji ekip bo pomagal tudi zunanji revizor.

Odločitev je Uci sprejel po sredinem sestanku upravnega odbora krovne kolesarske zveze. Cilj je bil, da bi ženske drugo poklicno raven dobile leta 2026, a so to zaradi "trenutnega razcveta ženskega kolesarstva" pomaknili za eno leto, so zapisali v izjavi za javnost.

"Nova pobuda bo večjem številu kolesark omogočila številne koristi od poklicnega okvirja. Z uvedbo poklicnih ekip bodo ženske ekipe od leta 2025 strukturirane po enakem modelu kot moške," so dodali v izjavi.

Na nedavni ženski dirki po Franciji je tekmovalo šest celinskih ekip od skupno 22 zasedb. Iz vrst celinskih ekip je najvišje v skupnem seštevku posegla Južnoafričanka Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance-Soudal Quick-Step) s šestim mestom. Zmagala je Nizozemka Demi Vollering (SD Worx).