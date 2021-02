Trend pomladi 2021 je zložljivo kolo

Oglasno sporočilo

Vožnja s kolesom je odličen način prevoza. S kolesarjenjem poskrbimo za lastno zdravje, se razgibamo na svežem zraku, pridemo do želene destinacije, hkrati pa smo veliko bolj prijazni do okolja, kot če bi enako pot opravili z avtomobilom. Je pa kolo lahko precej nepraktično, sploh v mestih in manjših stanovanjih. V teh primerih je idealna izbira zložljivo kolo.

Med najpriljubljenejšimi znamkami zložljivih koles je nedvomno znamka ROG, ki je za svoje klasično Pony kolo izdelala zložljivo različico. Tako boste lahko na svoj račun prišli vsi tisti, ki obožujete ta model, a za nezložljivo različico nimate pogojev.

V nadaljevanju si preberite, zakaj so zložljiva kolesa najnovejši trend, ki bo navdušil tudi vas.

Preprost prevoz

Zložljivo kolo je izjemno preprosto za prevoz. Če bi radi del poti prekolesarili, drugega pa prevozili z avtomobilom, avtobusom ali vlakom, kolo po uporabi preprosto zložite in ga vzemite s seboj. Z vami gre lahko skoraj kamorkoli: pospravite ga lahko tudi v zelo majhen prtljažnik v avtomobilu.

Na začetku vam bosta morda zlaganje in pripravljanje zloženega kolesa vzeli nekoliko več časa, a ko boste osvojili mehanizem, boste kolo zložili in razložili v nekaj sekundah. Prepričajte se samo, da ste si dobro ogledali mehanizem zlaganja, preden svojega konjička odpeljete v mesto, da ne boste hiteli z zlaganjem, medtem ko se vam bodo zapirala vrata avtobusa.

Še ena velika prednost je, da ste precej manj odvisni od vremena. Če vas ujame dež, poiščete najbližji javni promet in kolo vzamete s seboj. Ko se na nebo znova nariše sonce, kolo v nekaj trenutkih spravite v vozno stanje.

Prihranjen prostor

Na zložljiva kolesa prisegajo zlasti tisti, ki živijo v manjših stanovanjih, saj jim je prihranjen prostor toliko bolj pomemben. Kolo lahko doma pospravite pod posteljo, v omaro, pod stopnišče ... Dejansko kamorkoli. Tudi če imate družino, s katero živite v manjšem prostoru, je to idealna alternativa, da ima lahko vsak družinski član svoje kolo, hkrati pa ne potrebujete kleti, kolesarnice oziroma kakršnegakoli prostora za vsa kolesa. No, pa tudi če imate trenutno prostor za kolesa, ga lahko po nakupu zložljivega kolesa preuredite v prostor za kaj drugega.

Prav tako je zložljivo kolo odlično, ko v službi nimate prostora za običajno kolo, a bi si želeli kolesariti v službo. Med delom vas zložljivo kolo lahko počaka kar pod vašo mizo.

Varnost

Koliko zgodb, da so nekomu kolo sunili dobesedno pred domačimi vrati, poznate? Kolikokrat ste bili v skrbeh, ker niste vedeli, ali ste kolo pustili na dovolj varnem mestu? Ker zložljivo kolo res lahko vzamete kamorkoli, ga ni treba puščati na sumljivih mestih in tvegati, da vam ga kdo ukrade. Pospravite ga lahko v hišo, vzamete ga lahko celo s seboj v trgovino, restavracijo ... Nikoli več vam ne bo treba iskati najboljših ključavnic in skrbeti, ali je vaše kolo varno. Zložljivo kolo bo vedno ob vas in tako bo vsaka skrb odveč.

Ekonomičnost

Kot že omenjeno, gre lahko zložljivo kolo z vami kamorkoli. V nasprotju z avtomobilom vam zanj ne bo treba iskati parkirnega prostora, skrbeti, ali ima dovolj goriva, ipd. Poleg tega boste pri parkirninah, gorivu, vozovnicah za javni promet in podobnih stvareh prihranili veliko denarja. Mogoče si lahko z dodatnim prihranjenim denarjem privoščite kakšen oddih, masažo ali kakšno drugo stvar, ki si je sicer ne bi.

Zložljivo kolo je torej elegantna in praktična rešitev za mestno vožnjo. Seveda kot vsako kolo tudi zložljiva kolesa potrebujejo nekaj vzdrževanja. Preberite najpomembnejše napotke za vzdrževanje koles. Je pa z zložljivim kolesom praviloma bistveno manj dela, skrbi in stroškov kakor z drugimi vozili. S kolesom lahko sicer naredite manj kilometrov, a je sploh za krajše razdalje to super način, da poskrbite za svoje telo, se sprostite ter naužijete sonca in svežega zraka. Če bi dnevno potrebovali kolo za daljše razdalje, pa pride v poštev tudi zložljivo električno kolo.

