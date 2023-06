Tragično: za nekdanjega zmagovalca Franje usodno plezanje v domačih hribih

Med plezanjem v plezalni steni Gradiška tura na zahodni strani Nanosa je v petek umrl Matej Kravos, večkratni amaterski državni prvak v cestni vožnji, v vožnji na čas in ciklokrosu. Novico o tragični smrti 35-letnega kolesarja in računalničarja iz Ajdovščine so objavili v kolesarski ekipi Tuš Team, katere član je bil. "Matej je bil velik človek s pozitivno energijo, vedno nasmejan in povezovalen. Športnik z dušo in srcem, njegov optimizem nas je navdihoval, da smo tudi sami presegali svoje meje," so zapisali ob njegovi mnogo prezgodnji smrti.

Po poročanju Primorskih novic se je nesreča zgodila v smeri Supernova v plezalni steni Gradiška tura na zahodni strani Nanosa. Policisti so bili o tem, da se je mladi plezalec zjutraj odpravil plezat v Gradiško Turo, od koder pa se ni vrnil, obveščeni okoli 13.20 in so takoj začeli z iskalno akcijo. V njej so poleg policistov, tudi iz gorske enote, sodelovali gorski reševalci ajdovske skupine GRS Tolmin.

Območje so po poročanju Primorskih novic pregledovali tudi s policijskega helikopterja, gorski reševalci pa z dronom. Pogrešanega plezalca, ki je plezal v smeri Supernova in omahnil v globino, so okoli 14.30 našli mrtvega približno 100 metrov nad cerkvijo sv. Nikolaja. Zdravnica iz ajdovskega zdravstvenega doma, ki je lahko le potrdila njegovo smrt, je odredila sanitarno obdukcijo, policisti pa okoliščine tragične nesreče še preiskujejo.

Da je preminuli plezalec Matej Kravos, so z objavo na družbenem omrežju Facebook v petek zvečer potrdili v njegovi amaterski kolesarski ekipi Tuš Team, kjer so zapisali, da jih je novica o smrti njihovega člana, športnika in prijatelja globoko pretresla.

"Besede težko opišejo bolečino, ki jo čutimo ob tem nepričakovanem slovesu. Matej je bil velik človek s pozitivno energijo, vedno nasmejan in povezovalen. Športnik z dušo in srcem, njegov optimizem nas je navdihoval, da smo tudi sami presegali svoje meje. Kolesarstvo in hribi so mu pomenili vse. A usoda je hotela, da je bilo zanj usodno ravno plezanje v domačih hribih.

Matej je med nami pustil globoko sled in nikoli ga ne bomo pozabili. V teh težkih trenutkih svojcem izrekamo globoko sožalje.

Matej, počivaj v miru!" so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Leta 2017 smo se z Matejem Kravosom pogovarjali po zmagi na maratonu Franja. Takrat je dejal, da če nekaj delaš z užitkom, pridejo tudi rezultati. Zadnje obdobje se je intenzivno posvečal plezanju, nazadnje pa se je ravno med to dejavnostjo smrtno ponesrečil.