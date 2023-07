Tanja Žakelj do najboljše letošnje uvrstitve v svetovnem pokalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je bila letošnja najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu 34-letne gorske kolesarke iz Idrije. Pred tem je bila v češkem Novem Mestu 58., v švicarskem Lenzerheideju 52., v avstrijskem Leogangu pa 44. V Val di Soleju je za zmagovalko zaostala 9:02 minute.

Nizozemka do tretje zmage

Za 21-letno Pieterse je to tretja letošnja zmaga v svetovnem pokalu. Najboljša je bila v Novem Mestu in Leogangu, v Lenzerheideju pa je slavila danes osmouvrščena Francozinja Pauline Ferrand Prevot.

Nizozemka je pobegnila že prvem polnem krogu in si nabrala veliko prednost. To je nadzorovala do konca, Berto pa prehitela za 52 sekund. Henderson je zaostala natanko minuto.

Med mlajšimi člani je danes nastopil Matic Kranjec Žagar in zasedel 87. mesto. Za zmagovalcem, Kanadčanom Carterjem Woodsom je zaostal 10:48 minute.

Ob 15.30 se bo začela še preizkušnja članov, od Slovencev pa bo tekmoval Rok Naglič.