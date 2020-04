Stota izvedba dirke po Kataloniji bo leta 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stota izvedba kolesarske dirke po Kataloniji, ki bi morala potekati letos med 23. in 29. marcem, a je bila zaradi pandemije novega koronavirusa prvotno prestavljena, bo zdaj na sporedu prihodnje leto. Novi datum jubilejne dirke je od 22. do 28. marca, so sporočili organizatorji.