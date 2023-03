Ste že kdaj imeli dobro kolo?

Rekreativno kolesarjenje ima številne prednosti za naše zdravje in dobro počutje, saj krepi srce in ožilje ter znižuje krvni tlak, izboljšuje vzdržljivost in nam pomaga povečati življenjsko energijo. S kolesarjenjem krepimo mišice nog, zadnjice, trebuha in hrbta, kar nam pomaga izboljšati držo in preprečevati poškodbe. Povrhu vsega pa zelo zmanjšuje občutek stresa, saj nas sprošča in nam izboljša razpoloženje. Predvsem pa je kolesarjenje do okolja prijazen način prevoza, ki zmanjšuje onesnaževanje zraka in prometne zastoje. Če še vedno nismo povsem zagreti za kolo, naj povemo še, da je kolesarjenje izvrstna družabna dejavnost, ki jo lahko izvajamo s prijatelji ali v kolesarski skupini.

Kdor še nikoli ni vozil zares dobrega kolesa, sploh ne ve, kaj zamuja. Dobra kolesa so zelo učinkovita pri prenosu moči, kar pomeni, da dobro izkoristijo vloženo energijo – dosegamo lahko višje hitrosti z manj napora, so udobnejša in nam ponujajo izjemno lahkotnost vožnje. Zato se pred nakupom posvetujmo s svetovalcem, da bomo izbrali pravo kolo glede na svoj način vožnje, terene in glede na našo postavo.

Dobra kolesa so običajno narejena iz boljših in bolj vzdržljivih materialov in imajo boljše sestavne dele, kar zagotavlja večjo zanesljivost in varnost. Takšna kolesa delujejo brez težav, kar je še posebej pomembno pri zahtevnejših kolesarskih poteh. Če želite v kolesarjenju uživati na najboljši mogoč način, je treba investirati v kakovostno kolo.

Foto: Giant

Ena vodilnih znamk na področju koles in kolesarske opreme je Giant, ki vsem ljubiteljem tega športa po vsem svetu že od leta 1972 pomaga nabirati bogate kolesarske izkušnje. Izdelujejo različna kolesa za cestno, gorsko, treking, otroško in mestno kolesarjenje.

Začeli so z lahkimi aluminijastimi okvirji, uvedli so prvo cenovno dostopno kolo iz karbonskih vlaken, gorsko kolesarjenje so postavili na višjo raven, preoblikovali so cestno kolesarjenje in srca kolesarjev prevzeli še s segmentom električnih koles, ki so ta priljubljen šport približali še širšemu krogu ljudi.



Kolesa Kolesa Giant zmagujejo na svetovnih kolesarskih prvenstvih in na oblikovalskih tekmovanjih, podjetje Giant pa poleg lastne blagovne znamke Giant izdeluje tudi kolesa pod drugimi blagovnimi znamkami, in sicer: Liv, Colnago, Scott, Trek, Cadex in Schwinn.

Ugodne cene električnih koles

Podjetje Giant je bilo med prvimi proizvajalci koles, ki so se usmerili v proizvodnjo električnih koles, zato imajo veliko znanja in izkušenj tudi na tem področju. Giant svoje kupce te dni razvaja z ugodnimi cenami, kar je pred spomladansko kolesarsko sezono zelo dobrodošlo.

Giantova ponudba električnih koles vključuje različne modele, namenjene različnim vrstam uporabnikov, kot so mestna električna kolesa, gorska električna kolesa in treking električna kolesa. Električna kolesa podjetja Giant so znana po svoji kakovosti, trpežnosti in zanesljivosti ter imajo odlične zmogljivosti in funkcije. Poleg tega je podjetje Giant razvilo lastno tehnologijo električnega pogona, imenovano Giant SyncDrive, ki zagotavlja učinkovit in zmogljiv pogon, ki ga lahko prilagodite svojim potrebam. S tem se Giantova električna kolesa uvrščajo med najboljše na trgu in so priljubljena izbira med kolesarji po vsem svetu.

V zadnjih petih letih so električna kolesa postala izjemno priljubljena med kolesarji, čemur se je morala prilagoditi tudi kolesarska industrija. Vpeljali so številne inovacije – od zmogljivejših baterij in boljših motornih pogonov do pametnih funkcij –, ki so privedle do tega, da čisto vsak kolesar lahko najde primerno kolo zase. Na voljo so električna kolesa z zložljivim okvirjem, mestna, gorska, cestna in treking e-kolesa.

Predstavljamo nekaj modelov, ki bodo letos zapeljevali srca rekreativnih kolesarjev.

Najbolj prodajan model v letu 2022/23: Stance E+ 2 625

Polnovzmeteno kolo Stance E+ 2 625 je primerno za zahtevne gorske terene.

Foto: Giant

Stance E+ 2 625 Motor: SyncDrive Sport, 70 Nm navora Domet: od 65 km do 215 km Polnjenje: 80 odstotkov v 3,5 ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 625Wh Vilice: SR Suntour XCR 34 Air LO-R Krmilni kot: 67,0° Prikazovalnik: RideControl Dash, LCD-zaslon Okvir: ALUXX Aluminum aluminijast okvir s 120-mm vzmetenjem FlexPoint Prestavne ročice: Shimano Deore LinkGlide Zavorne ročice: Tektro HD-M745 Orion Zavore: Tektro HD-M745 Orion, 4-batne, hidravlični diski, 203 mm Verižnik: Shimano CS-LG600-10, 11-43T, 10 prestav LinkGlide Veriga: Shimano, CN-LG500 Amortizer: RockShox Monarch R Velikosti: XS, S, M, L Barve: Amber Glow Zadnji menjalnik: Shimano Deore, 10 prestav, Shadow+ LinkGlide

Polnovzmeteno električno gorsko kolo Trance X E+ 3 nam s 625 baterijo in 85 Nm navora omogoča vožnjo po vsakem terenu.

Foto: Giant

Trance X E+ 3 Motor: SyncDrive Pro, 85 Nm navora Domet: od 60 km do 190 km Polnjenje: 80 odstotkov v 2,2 ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 625Wh Vilice: RockShox 35 Gold RL DebonAir Krmilni kot: od 65,7° do 66,5° Prikazovalnik: RideControl GO, LED zaslon Okvir: ALUXX SL-Grade aluminijast okvir s 140-mm Maestro vzmetenjem Prestavne ročice: Shimano Deore Zavorne ročice: Shimano Deore BL-M4100 Zavore: Shimano BR-M420, 4-batne, hidravlični diski, 203 mm Verižnik: Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12 prestav Veriga: KMC e.12 Turbo, EcoProteq Amortizer: Rock Shox Deluxe R Velikosti: XS, S, M, L Barve: Black Diamond Zadnji menjalnik: Shimano Deore, 12 prestav

Cenovno zelo dostopno kolo s sprednjim vzmetenjem: Talon E+ 1

Električno gorsko kolo Talon E+ 1 zagotavlja stabilnost in udobje med vožnjo.

Foto: Giant

Talon E+ 1 Motor: SyncDrive Core, 50 Nm navora Domet: od 65 km do 180 km Polnjenje: 80 odstotkov v 3,5 ure Kapaciteta baterije: EnergyPak 500Wh Vilice: SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29 Krmilni kot: 68,0° Prikazovalnik: RideControl Dash, LCD-zaslon Okvir: ALUXX aluminijasti okvir z integriranim nosilcem za stojalo KS18 Prestavne ročice: Shimano Deore Zavorne ročice: Shimano BL-MT200 Zavore: Tektro HD-M280, hidravlični diski, 180 mm Verižnik: Shimano HG50-10, 11-42T, 10 prestav Veriga: KMC e.10 Sport Velikosti: S, M, L, XL, XXL Barve: Balsam Green Zadnji menjalnik: Shimano Deore, 10-speed, Shadow+

Katero kolo izbrati, če se radi vozite po cesti in makadamu?

Revolt X (vzmeteni gravel):

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Kolesarji imamo na voljo različne vrste koles glede na terene, kjer se najraje vozimo. Kolesa s poimenovanjem gravel so glede na zunanji videz, geometrijo okvirja ali položaj kolesarja na kolesu oblikovana tako kot cestna kolesa.

Bistvena razlika med cestnimi in gravel kolesi je v tem, da je cestno kolo namenjeno vožnji izključno po asfaltu, gravel pa omogoča vožnjo po cesti in tudi po makadamskih cestah, klancih, gramozu in slabih cestah. S cestnim kolesom ne moremo ubirati grobih gorskih poti, saj bi nam počili tubularčki. Cestna kolesa so namenjena hitrejši vožnji, hitrost morajo dosegati z najmanjšim mogočim uporom, zato so lahka, pnevmatike oziroma tubularčki pa zelo ozki in gladki.

Gravel kolesa imajo drugačna kolesa in malce širše vilice, da lahko nanje namestimo širše pnevmatike, s katerimi lahko vozimo po terenu, blatu in luknjah ter slabem asfaltu. Imajo drugačne verižne prenose oziroma prestave. Za premagovanje klancev ali makadama so namreč nujne močnejše prestave, saj moramo uporabiti več moči.

Foto: Giant

Gravel kolo: Revolt 0

Foto: Giant

Kolo Revolt 0 je zelo kakovostno kolo z aluminijastim okvirjem, na voljo je po zelo ugodni ceni.

Revolt 0 Vilice: Advanced-Grade Composite Krmilni kot: od 70° do 72° Okvir: ALUXX aluminijasti okvir, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout Prestavne ročice: Shimano GRX RX-600, 2x11 Zavorne ročice: Shimano GRX RX-600 Zavore: Shimano GRX RX-400 Verižnik: Shimano 105, 11x34 Veriga: KMC X11 z Missing Link Velikosti: XS, S, M, M/L, L, XL Barve: Black Zadnji menjalnik: Shimano GRX RX-810

Kolesa samo za ženske? Prava izbira je Liv

Foto: Giant

Geometrija moških koles ni primerna za ženske, ker imajo ženske drugačne proporce telesa kot moški. Ženske so običajno nižje od moških, imajo krajše roke in hrbtenico ter so običajno tudi lažje. To pomeni, da ženske potrebujejo drugačne okvirje koles, ki omogočajo pravilno porazdelitev teže in udobno držo na kolesu. Ženska kolesa imajo običajno krajši zgornji okvir, ožjo in krajšo krmilno cev ter krajšo sedežno cev.

Pravilen položaj kolesarja na kolesu zagotavlja udobje, omogoča maksimalni izkoristek moči in predstavlja tudi preventivo pred poškodbami. Oddaljenost krmila od sedeža je zelo pomembna, prav tako višina krmila, saj nepravilna geometrija okvirja lahko pri daljših vožnjah povzroči bolečine v rokah in mravljince. Pri vožnji je pomembno tudi, na kateri dolžini so pedala in kako polagamo noge na pedala.

Če so pedala preblizu medenici in ima kolesar premalo iztegnjene noge, ne more razviti maksimalne moči. Če ima kolesar med vožnjo noge v kolenih rahlo obrnjene navznoter, torej na "x", bo pri vsakem obratu prišlo do rotacije, in ko nizaš kilometer za kilometrom, pride do poškodb in hudih težav s koleni.

Žensko kolo meseca: Embolden E+ 2 625

Foto: Giant

Embolden E+ 2 625 je žensko gorsko električno kolo, primerno za rekreativne kolesarke, ki se rade vozijo po razgibanih terenih. Zasnovano je za gorske terene in ima vzmetenje spredaj in zadaj s hodom 130 mm.

Embolden E+ 2 625 Motor: SyncDrive Sport, 70 Nm navora Domet: od 60 km do 130 km Polnjenje: SyncDrive Sport, 70 Nm Kapaciteta baterije: EnergyPak 625 Vilice: SR Suntour XCR 34 Air LO-R Krmilni kot: 67,5° Prikazovalnik: RideControl Dash, LCD prikazovalnik Okvir: ALUXX Aluminum aluminijast okvir s 120-mm vzmetenjem FlexPoint Prestavne ročice: Shimano Deore LinkGlide Zavorne ročice: Tektro HD-M745 Orion Zavore: Tektro HD-M745 Orion, 4-batne, hidravlični diski, 203 mm Verižnik: Shimano CS-M5130, 11-48T Veriga: Shimano, CN-LG500 Amortizer: RockShox Monarch R Velikosti: XS, S, M, L Barve: Purple Ash/Black Zadnji menjalnik: Shimano Deore, 10 prestav

Foto: Giant

