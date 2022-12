Srce parajoče sporočilo vdove Davideja Rebellina, Italijani zahtevajo izročitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne predstavljam si življenja brez tebe," je kratek del zapisa vdove Francoise Rebellin, ki je pred dnevi ostala brez moža Davideja Rebellina. Nekdanji vrhunski kolesar je prejšnjo sredo tragično umrl v prometni nesreči. Italijanska policija naj bi zahtevala evropski nalog za aretacijo osumljenega voznika nemškega tovornjaka, ki je do smrti povozil italijanskega kolesarja.

Davide Rebellin se je oktobra pri 51 letih odločil za konec dolge kariere, a se od kolesa ni ločil in še vedno rad kolesaril. Nato je prišla nesrečna sreda, 30. novembra, ko ga je med kolesarjenjem povozil voznik nemškega tovornjaka. Trk je bil zanj usoden.

"Ne predstavljam si življenja brez tebe. Predstavljati si življenje brez tebe je srce parajoče. Groza, ki se je zgodila, je srhljiva. Dejstvo, da se ne bova nikoli več objela, se pogovarjala, se zbudila v rokah drug drugega, me je raztrgalo na koščke. Ti si moj angel, moja ljubezen," je vdova Francoise Rebellin zapisala za italijanski časnik Gazzettino.

Poročila sta se leta 2004 in živela v hribih blizu Vicenze. "Poskušam si opomoči od tega, kar se je zgodilo, ampak kako si lahko brez tebe? Prosim, objemi me s svojo avro, ki je bila tako lepa, prijazna, topla. Daj mi moč, da se bom dvignila. Počivaj v miru, ki si ga zaslužiš. Vedno boš v mojem srcu," je še zapisala.

V Italiji želijo soditi vozniku, ki se je odpeljal v Nemčijo

Po zadnjih poročilih v Italiji družina in podjetje 62-letnega voznika nemškega tovornjaka pomagajo policiji pri zadevi. Pogreb Rebellina je bil določen za sredo, vendar ga bodo zaradi popolne obdukcije prestavili.

Davide Rebellin je lani še nastopil na Veliki nagradi Kranja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Il Gazzettino je poročal, da se je voznik zavedal, da je zbil Rebellina, preden je odpeljal s kraja nesreče in se vrnil v Nemčijo. Časnik navaja, da so očividci povedali, da so videli voznika, kako je po nesreči izstopil iz tovornjaka, se približal truplu, nato pa se odpeljal naprej.

62-letni voznik je v Italiji deležen obtožb zaradi umora v vozilu, vendar ga niso aretirali, saj tovrstno kaznivo dejanje ni zajeto v nemškem kazenskem zakoniku. Italijanska policija bo zahtevala evropski nalog za prijetje in izročitev voznika tovornjaka v Italijo, kjer bi ga čakalo sojenje.

V preteklosti v Italiji že storil dva prekrška

Policija v Italiji je lahko sledila vozniku zahvaljujoč fotografijam, ki so jih posnele priče na kraju dogodka, in posnetkom kamere CCTV na parkirišču restavracije La Padana v Montebellu blizu krožišča, kjer je umrl Rebellin.

Voznik tovornjaka dela v podjetju za prevoze s sedežem v Recku v severni Nemčiji, v Italiji pa je bil v sredo, da bi odpeljal tovor s tovornega terminala v Veroni.

Il Gazzettino je poročal, da je nemški voznik tovornjaka v preteklost že storil dva prekrška na italijanskih cestah. Leta 2001 je priznal krivdo za neusodno nesrečo s pobegom v Foggii, čeprav je zadeva zastala. Pred osmimi leti je bil obtožen še vožnje pod vplivom alkohola v Chietiju.