Davide Rebellin umrl v prometni nesreči

Enainpetdesetletnega Rebellina je med kolesarjenjem v bližini cestnega odseka Montebello Vicentino pri Vicenzi zbil tovornjak. Ansa je zapisala, da voznik tovornjaka pri tem ni opazil nesreče in je nadaljeval pot.

Rebellin je v svoji dolgoletni karieri kar trikrat zmagal na Valonski puščici v letih 2004, 2007 in 2009, na najbolj znanih klasičnih enodnevnih dirkah pa je smetano pobral tudi na dirkah v San Sebastianu 1997, Liege-Bastogne-Liege in Amstel Gold Race v letu 2004.

V letu 2004 mu je uspel velik met, ko je slavil kar na treh velikih kolesarskih enodnevnih dirkah, po eno etapno zmago pa je dosegel tudi na večdnevnih dirkah v Italiji 1996, od Tirenskega do Jadranskega morja 2001 in Pariz-Nica 2008.

Letos je Rebellin nastopil tudi na veliki nagradi Kranja in osvojil 18. mesto.

Njegovo kariero so zaznamovali tudi dopinški škandali. Na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 je na cestni dirki osvojil odličje srebrnega leska, a so mu nato kolajno odvzeli zaradi jemanja prepovedanih poživil in mu v naslednjih dveh letih prepovedali nastope na kolesarskih dirkah.