Zaporna kazen za povzročitelja nesreče z Rebellinom

Deželno sodišče v mestu Vicenza na severu Italije je 64-letnega šoferja spoznalo za krivega, da je povozil nekdanjega kolesarja in nato pobegnil s kraja nesreče. Državni tožilec je zanj zahteval pet let zapora. Davideja Rebellina je 30. novembra 2022 med treningom v bližini mesta Montebello Vicentino na severu Italije zadel polpriklopnik in ga smrtno poškodoval. Rebellin je sredi oktobra istega leta pri 51 letih končal svojo bogato poklicno kariero

Voznik tovornjaka je bil obtožen umora iz prehitre vožnje na cesti - kaznivo dejanje v Italiji - in nenudenja prve pomoči. Po trčenju je namreč kraj nesreče zapustil in se vrnil v Nemčijo. Moškega so nato prijeli na podlagi evropskega naloga za aretacijo in predali v Italijo.

Rebellin je v svoji karieri med drugim zmagoval na etapnih dirkah od Tirenskega do Jadranskega morja in Pariz - Nica. Leta 1996 je zmagal na etapi Gira, vendar je bil bolj specialist za enodnevne dirke. Leta 2004 je v enem tednu za nemško ekipo Gerolsteiner zmagal na klasikah Amstel Gold Race, Valonska puščica in Liege - Bastogne - Liege.

Pozneje je spisal nekaj negativnih naslovov: srebrno medaljo na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 so mu odvzeli zaradi dopinga. Dobil je dveletno prepoved tekmovanja, a je vse do zadnjega zanikal dopinške prekrške in goljufanje.