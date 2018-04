Spoznal, da lahko tudi nekdo iz majhne Slovenije zmaga na največji kolesarski dirki

Pred sedmimi leti je Primož Roglič zaključil pot smučarskega skakalca, ter se nato leto dni pozneje kot amater podal med kolesarje. Kupil si je prvo kolo in začel vrteti pedala. Čeprav ga sprva niso klubi ravno želeli imeti v svojih vrstah, je iz meseca v meseca kazal neizmeren napredek in kmalu podpisal profesionalno pogodbo s Kolesarskim klubom Adria Mobil.

Prav z največjim slovenskim kolesarskim kolektivom je povezan njegov prvi večji uspeh. Po vsega treh letih kolesarjenja je namreč osvojil dirko Po Sloveniji. Podvig, o katerem mnogi slovenski kolesarji sanjajo celotno kolesarsko pot.

"Zdaj vem, kaj potrebuješ za zmago na enotedenski dirki"

"Zagotovo se je od takrat veliko spremenilo. V tem času sem ogromno doživel, pridobil veliko izkušenj. V veliko veselje mi je, da bom nastopil na tej dirki," pravi Roglič.

Sledila je pot v nizozemski LottoNL-Jumbo in tudi tam nadgrajuje kolesarsko znanje. V letu 2017 je osvojil dirko Volta ao Algavre, kot prvi Slovenec osvojil etapo na znameniti dirki po Franciji in si okoli vratu nadel še srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v kronometru.

Tudi letošnjo koledarsko leto je začel podjetno. Nedavno je osvojil dirko po Baskiji, na kateri so nastopali priznani kolesarji, kar je poseben mejnik v njegovi karieri.

"Napredek je tudi na fizični pripravljenosti, zlasti pa na izkušnjah. Zdaj vem, kaj potrebuješ, da zmagaš enotedensko dirko. S to osredotočenostjo se potem lotiš drugih. Vsi me sprašujejo za tritedenske dirke. Kot celotna ekipa se moramo naučiti. Imamo ogromno stvari za izboljšavo, da bomo lahko tudi štartali na generalno razvrstitev na največjih dirkah," poudarja Roglič.

Na dirki Po Sloveniji je cilj jasen: zmaga

Primož Roglič bo tudi letos na dirki Po Sloveniji napadal skupno zmago. Letos se bo vrnil tja, kjer se je zanj vse skupaj praktično začelo. Med 13. in 17. junijem bo nastopal na dirki Po Sloveniji, na kateri bo kar sedem ekip iz najvišjega ranga Pro Toura. Konkurenca bo izjemna, a je njegov cilj jasen.

"Konkurence ne bo manjkalo. Vedno se moraš boriti, če želiš zmagati. Tudi moj cilj se bo prikazati v najboljši luči. To bo moja skrb. Etape so, kakršne so. To ni moja skrb. V moji domeni je, da se pripravim in skušam narediti optimum v dani etapi," poudarja Rogla, ki pritiska, da je to dirko že osvojil in se bo od njega veliko pričakovalo, ne bo čutil: "Ljudje bodo pričakovali, da bom zmagal. Sam si ga ne bom naredil. Čutil ga verjetno ne bom. Moja skrb je, da se poskušam osredotočiti nase. To je vse, kar lahko storim."

Pred največjo slovensko kolesarsko pentljo je še italijanski Giro, vendar na njem ne bo kolesaril. Zato pa obstaja možnost, da bo nastopil na kriteriju du Dauphine, ta pa se bo končal vsega dva dni pred začetkom dirke Po Sloveniji.

Njegov osrednji fokus je francoski Tour, čeprav mu bodo tudi trase na svetovnem prvenstvu v Seefeldu ugajale in bi lahko tudi tam naredil odličen rezultat.

"Dirka Po Sloveniji je nekako zadnja dirka pred Tourom. Zagotovo bom s to mislijo tudi dirkal pri nas."

"Na Touru na generalno razvrstitev ne bo štartal, ga pa zanimajo novi podvigi v posamičnih etapah"

Smučarski skoki so še vedno del njegovega življenja. Zlasti, ko zmaga na kakšni izmed etap, vsem v cilju pokaže, kako se naredi telemark. Foto: Getty Images Lani je v 17. etapi največje tritedenske dirke na svetu naredil izjemen posel. Deklasiral je velikane kolesarstva in po pobegu visoko dvignil roke v zrak. Kot prvi Slovenec. Letos na generalno razvrstitev ne bo dirkal, saj ekipa še ni pripravljena na takšen podvig, ima pa svoje načrte: "Prostora je ogromno. Etap je 21. Lahko jih torej zmagaš 21. Lani sem zmagal 'samo' eno. Na dirko bom skušal priti v najboljši možni pripravljenosti in se nato podati v ta cirkus ter narediti najboljše."

Ena od etap bo tudi na terenu, kjer je nedavno bil. Ko je dirkal po Baskiji, si je namreč lahko ogledal traso letošnjega kronometra Toura. "Res je, da sem bil tam, vendar sem bil še poškodovan in tisti dan nisem mogel na kolo. Po trasi se nisem mogel zapeljati, sem pa si jo ogledal iz avta. Trasa kronometra je zelo zanimiva in komaj čakam, da bom tam tekmoval."

Na vprašanje, koliko mu je zmaga na Touru spremenila življenje, odgovarja z naslednjimi besedami: "O življenju bi težko komentiral. Saj sem isti, vsaj poskušam tako delovati. Spremeni se le razmišljanje, da lahko Slovenec ali posameznik iz majhne države zmaga na največji kolesarski dirki. S to mislijo odhajam na treninge in željo, da ponovno stopim na vrh."

"To je zelo slabo za celotno kolesarstvo. Ni pa v moji domeni, da bi komentiral glede Frooma."

Spoštovanja med najboljšimi kolesarji je iz leta v leto več. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zaradi vseh teh uspehov je njegova pojava v karavani najboljših kolesarjev nemudoma opazna. Zdaj ga najboljši spremljajo, saj so dobili veliko dokazov, da se razvija v kompletnega kolesarja, ki ga zanimajo zmage v generalni razvrstitvi. Spoštovanja je zdaj več: "Lahko bi dejal, da je zdaj nek drug občutek. Tako glede mene, ko se vozim spredaj med najboljšimi, kakor tudi glede ekipe. Zaslužili smo si, da se vozimo med najboljšimi."

Eden izmed osrednjih zvezdnikov kolesarstva je tudi Chris Froom, ki je lani na španski Vuelti padel na dopinškem testu, epiloga pa še zdaj ni. In kako Roglič gleda na vse to, da še vedno ni prave odločitve? "To mi ni všeč. To je zelo slabo za celotno kolesarstvo. Ni pa v moji domeni, da bi to komentiral. Naj rešijo, sam pa ob tem nimam nikakršnih čustev," je odgovoril Roglič, ki je po novinarski konferenci ob predstavitvi 25. dirke Po Sloveniji nemudoma odvihral na trening in se pripravljati na nove podvige.