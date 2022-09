Šok: Francozinjo pred prvenstvom zadela kap

"Življenje ima vedno na zalogi presenečenja, in ta teden sem, bolj kot kadarkoli prej, spoznala, da je življenje bolj pomembno kot karkoli drugo," je v zapisu na Instagramu opozorila francoska državna prvakinja v vožnji na čas in cestni preizkušnji Audrey Cordon-Ragot, ki jo je teden dni pred svetovnim prvenstvom v Avstraliji zadela kap.

32-letna Francozinja Audrey Cordon-Ragot, kolesarka ekipe Trek-Segafredo, ki bi morala, če bi bilo vse v redu z njenim zdravjem, danes na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Avstraliji nastopiti v vožnji na čas (na zadnjem EP je osvojila 4. mesto), tako pa okreva po kapi, ki jo je doživela teden dni pred predvidenim odhodom v Avstralijo.

Kot je zapisala na družbenih omrežjih, sama ni takoj prepoznala simptomov, sta pa temeljit pregled in slikanje pokazala, da je doživela kap.

Potrdila je, da jo zdaj čakata daljši počitek in poseg, s katerim bodo poskušali odkriti razlog njenih zdravstvenih težav.

"Življenje ima vedno na zalogi presenečenja, in ta teden sem, bolj kot kadarkoli prej, spoznala, da je življenje bolj pomembno kot karkoli drugo," je zapisala na družbenih omrežjih, s čimer je želela odgovoriti na številna vprašanja, ki so se porodila ob njeni odsotnosti na prvenstvu.

"Moja neprisotnost na svetovnem prvenstvu ni posledica strahu pred porazom ali znak nespoštovanja francoske reprezentance, kar so mi nekateri pripisali, ampak je posledica kapi, ki sem jo doživela prejšnjo nedeljo."

Kot je še zapisala, sama ni prepoznala simptomov, zato je še toliko bolj hvaležna njeni zdravstveni ekipi, ki ji je svetovala, naj opravi magnetno resonanco, kar ji je, kot je prepričana, rešilo življenje.

"Nekateri boste rekli, da sem jokica in mevža"

"Težko je opisati, kako se počutim. Utrujeno, izčrpano in žalostno, a po drugi strani izjemno hvaležno in srečno, da sem doma, v krogu svojih ljudi. Kot lahko uganete, je moja sezona končana. Nekateri boste rekli, da sem jokica in mevža, vsi tisti se vzdržite komentarjev," je pozvala spletne trole.

"Moralna plat zgodbe je, da sem spoznala, kako zelo imam rada svojo družino in svoje življenje. Nikoli ne bom dopustila, da mi kdo vzame privilegij 200-odstotnega uživanja v njihovi družbi," je zapisala in se še javno zahvalila vsem, ki so spraševali po njej, in tistim, ki jo obkrožajo − njeni družini, prijateljem, francoski kolesarski zvezi, njeni ekipi in osebju bolnišnice Brittany.

"Močno ljubiti življenje pomeni, živeti živahno življenje," je zaključila svoj zapis.