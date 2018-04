Slovenske barve bodo zastopali trije, na dirki kljub dopinškem prekršku tudi Froome

Pred 101. dirko po Italiji

Kolesarji odštevajo dneve do začetka letošnje že 101. dirke po Italiji, ekipe pa potrjujejo ekipe za prvo od treh tritedenskih dirk sezone. Jasno je, da bodo na Giru dirkali trije Slovenci, v dresu Bahrain-Meride Matej Mohorič in Domen Novak, za UAE Emirates pa Jan Polanc.

Bahrain-Merida je sporočila osmerico kolesarjev, ki bodo nastopili na italijanski pentlji. Kapetan bo Italijan Domenico Pozzovivo, pomagali pa mu bodo Slovenca Matej Mohorič, Domen Novak, Italijani Antonio Nibali, Manuele Boaro, Giovanni Visconti, Niccolo Bonifazio ter Belorus Kanstancin Sivcov.

Kot je pojasnil športni direktor Bahrain-Meride Alberto Volpi, bo Bahrain-Merida s Pozzovivom napadala čim višja mesta v skupnem seštevku, Bonifazio bo lovil sprinterske uspehe, Visconti bo napadal v srednje težkih etapah, Mohorič pa bo joker ekipe. Nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani upa, da bo dobil priložnost loviti etapno zmago.

Bahrain-Merida prihaja na Giro v izjemni postavi. Njene barve zastopajo tudi dva Slovenca. Foto: Vid Ponikvar

"Imamo perfektno ekipo za podporo tistih, ki bodo poskušali v etapah z zaključkom navkreber. Kolesarji so v dobri formi in imajo pravo kakovost za pomoč. Govorim o Domnu Novaku, Antoniu Nibaliju, Kanstancinu Sivcovu in Manueleju Boaru," je dela Volpi.

Sky potrdil Frooma kot kapetana za Giro Britanski kolesarski zvezdnik Christopher Froome je navkljub lani pozitivnemu oddanemu dopinškem prekršku - preiskava še vedno ni dobila epiloga - v postavi ekipe Sky za prihajajočo dirko po Italiji. Froome bo kapetan močne britanske ekipe, 32-letni pa bo lovil zgodovinski trojček končnih zmag na treh tritedenskih dirkah.

Tudi UAE Emirates je danes potrdil, da bo v ekipi Jan Polanc, zmagovalec lanske etape na Giru z zaključkom na Etni. Polanc je že leta 2015 zmagal eno od etap italijanske pentlje, upa, da bo priložnost dobil tudi letos, čeprav se zaveda, da bo moral pomagati kapetanu, Italijanu Fabiu Aruju. V postavi so še Kolumbijec Darwin Atapuma, Norvežan Vegard Stake Laengen ter Italijani Diego Ulissi, Valerio Conti, Manuele Mori, Marco Marcato.

Jan Polanc se je v preteklosti že izkazal na dirki po Italiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Fabio gre na Giro z željo, da naredi odmeven rezultat," je jasen glavni športni direktor Giuseppe Saronni. "Trije ne-Italijani, Atapuma, Laengen in Polanc so v preteklosti pokazali svojo ljubezen do dirke in zmožnost, da pomagajo ekipi. Ne pozabimo, da so vsi trije, pa tudi ostali, že potrdili svoje zmožnosti. Ulissi je zmagal šest etap, Polanc dve in Aru tri."

Slovenski kolesarji so od leta 2014 vsak Giro končali z eno etapno zmago. Leta 2014 je v Trstu zmagal Luka Mezgec, naslednje leto je do etapnega slavja prišel Polanc, leta 2016 Primož Roglič, lani pa spet Polanc.

Mohorič, Novak in Polanc bodo tako edini Slovenci na letošnjem Giru. Primož Roglič, ki te dni blesti na dirki po Romandiji, se bo osredotočil na julijsko dirko po Franciji, kjer bo dirkal tudi Mezgec. Simon Špilak je že pred leti povedal, da so tritedenske dirke zanj prevelik zalogaj, preostali člani Bahrain-Meride pa bodo čakali na priložnost za nastop na Touru ali Vuelti.