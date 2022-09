27-letni Mathieu van der Poel naj bi se sinoči okoli 22.40 razjezil na najstnici, stari 13 in 14 let, ki naj bi vztrajno trkali na njegova vrata in motili njegov počitek.

Pri tem naj bi najprej prišlo do verbalnega spora, potem pa očitno še fizičnega, saj naj bi Nizozemec eno deklet porinil na tla, drugo pa ob steno, pri tem pa naj bi si odrgnila komolec.

Mathieu van der Poel abandons the worlds RR. What a couple of days he's had. Following reports on Sporza, New South Wales police have confirmed that a 27-year-old man was arrested and charged with common assault after an incident at the Dutch team hotel last night #Wollongong2022