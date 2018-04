Roglič z zmago na kronometru do rumene majice vodilnega na dirki #video

Dirka po Baskiji, 4. etapa

V skupnem seštevku ima Roglič (Lotto NL-Jumbo) zdaj pred Alaphilippom (Quick Step Floors) 34 sekund prednosti, na sporedu pa sta še dve etapi.

"Veselim se zadnjih dveh etap, pričakujem pa, da bosta zelo težki"

Osemindvajsetletni Roglič se je pred kronometrom dobro zavedal svoje priložnosti, na "uro resnice" se je v zadnjih dneh povsem osredotočil. Poskušal je izključiti, kaj se dogaja okoli njega, se izogibal pogovorov z novinarji, kar se mu je obrestovalo. Vlogo favorita je s papirja prenesel na cesto, čeprav mu ravninska trasa ni povsem ustrezala, je pokazal zrelo predstavo.

Pri vmesnem času na 11. kilometru je bil tretji najhitrejši, a je hitrost stopnjeval in zanesljivo prišel do svoje druge letošnje zmage. Proslavil jo je s svojim zaščitnim znakom, telemarkom pri skoku na zmagovalno stopničko.

"Etapa je bila zelo ravna, bilo pa je kar nekaj vetra. Zame se je izšlo odlično, zdaj sem v vodstvu, ampak gledati moram na vsak dan posebej, saj nobena etapa ni lahka. Veselim se zadnjih dveh etap, pričakujem pa, da bosta zelo težki," je po svoji 16. etapni zmagi med profesionalci povedal Zasavec, sicer tudi svetovni podprvak v vožnji na čas.

Primoz Roglic gets his 16th career win. 7th in World Tour. @LottoJumbo_road now leads #Itzulia. pic.twitter.com/enOSPiKWtO — Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) April 5, 2018

Slovenija ima tako letos že pet zmag, Roglič in Jan Tratnik po dve, Matej Mohorič pa eno.

Simon Špilak (Katjuša) je z zaostankom minute in treh sekund zasedel 21. mesto, 21. je tudi v skupnem seštevku, za rojakom zaostaja tri minute in 28 sekund. Jan Polanc (UAE Emirates) pa je bil točno minuto počasnejši od Špilaka, zasedel je 72. mesto, v skupnem seštevku pa napredoval na 43. mesto, zaostaja šest minut in 29 sekund.

Dirke po kronometru ni konec, kolesarje čakata še dve zahtevni etapi. Že petkova ob koncu vsebuje dva zelo huda klanca, še posebno težka pa bo sobotna etapa s kar osmimi kategoriziranimi vzponi in ciljem na dobre tri kilometre dolgem vzponu na Usartzo.