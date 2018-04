Primož Roglič novi vodilni na dirki po Romandiji

Dirka po Romandiji, 1. etapa

Slovenski kolesar Primož Roglič je že vodilni kolesar dirke po Romandiji. Tekmovalec ekipe Lotto NL-Jumbo je na prvi, zelo razgibani, 166,6 kilometra dolgi etapi od Fribourga do Delemonta v cilj prišel z vodilno skupino, v kateri pa ni bilo Avstralca Michaela Matthewsa in Švicarja Toma Bohlija, ki sta ga premagala v torkovem prologu. Roglič, danes 13., je prevzel vodstvo, a ima po dveh dejanjih dirke isti čas tudi Avstralec Rohan Dennis.

Sredino etapo je v sprintu večje skupine dobil Španec Omar Fraile (Astana) pred Italijanom Sonnyjem Colbrellijem in Portugalcem Ruijem Costo.

V vodilni skupini je bil tudi Simon Špilak (Katjuša), ki je bil 16., v skupnem seštevku je na 25. mestu (+0:20). Kristijan Koren je zaostal devet minut in 34 sekund, zasedel je 88. mesto.

Nosilci majic:

Les différents maillots après la première étape !#TDR2018 pic.twitter.com/9zsJj9hUEU — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 25, 2018

Etapa je potekala po napovedih. Vsebovala je štiri kategorizirane vzpone, a nobenega prve kategorije. Vzponi so selekcijo naredili, najprej je odpadel Bohli, na zadnjem še Matthews, a niso bili tako zahtevni, da bi bistveno vplivali na boj za skupno zmago. Roglič se je s pomočjo Stevena Kruijswijka znebil najboljših dveh v prologu, hkrati pa je moral odbijati napade konkurentov za skupno zmago.

Rudy Molard malce prekratek

Najbolj nevaren je bil napad Dana Martina (UAE Emirates), napadali pa so tudi kolesarji Bahrain Meride in Astane. A vsi poskusi niso obrodili sadov, uspešen ni bil niti Rudy Molard (Groupama), ki si je na ravnini v zadnjem kilometru in pol priboril nekaj deset metrov prednosti, a so ga trije kolesarji prehiteli manj kot 200 metrov pred ciljem, tako da se je moral zadovoljiti s četrtim mestom.

V sprintu je bil najmočnejši 27-letni Fraile, ki je s tem zabeležil drugo zmago, prve se je veselil na dirki po Baskiji, to je na koncu dobil prav Roglič.

V četrtek bo na sporedu še ena razgibana etapa od Delemonta do Yverdon-les-Bains v dolžini 173,9 kilometra, v petek pa bo že prva od odločilnih etap, gorski kronometer.