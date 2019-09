"Roglič? Ne, 19-letnik je absolutni favorit"

Kar 54 kilometrov razgibane trase čaka kolesarje na posamičnem kronometru na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru. Slovenske barve bosta zastopala najboljša v tej disciplini v letošnjem letu – Primož Roglič (štartal bo ob 15:39,30) in Jan Tratnik (14.35).

S progo sta se že spoznala in v sredo bosta skušala prikolesariti do odmevnejšega rezultata.

Roglič spada v ožji krog favoritov za zlato odličje, potem ko je letos vnovič pokazal, da je v kronometru izjemno hiter. Ker povrhu vsega ni ravninski, mu še toliko bolj ustreza, saj je zelo dober tudi v vožnji na klanec, kar je pokazal tudi na Vuelti, ki jo je osvojil.

Po Bergnu nova medalja za Rogliča?

Kako je na svetovnem prvenstvu stati na odru za zmagovalce, prav tako dobro ve. Pred dvema letoma mu je uspel podvig, potem ko se je v Bergnu na Norveškem veselil srebrnega odličja. In to prav v kronometru.

A imajo svoje adute tudi preostale reprezentance. Aktualni prvak iz Innsbrucka je Rohan Dennis, ki po nepričakovanem odhodu z letošnjega Toura sploh ni dirkal. Priprave je uperil prav na Yorkshire, kjer želi spisati novo poglavje v karieri.

Ob njima se kot osrednja aduta omenja še Belgijca Victorja Campenaertsa in 19-letnega Remca Evenepoela.

Trasa posamičnega kronometra, ki je dolga 54 kilometrov. Ob Rogliču in Tadeju Pogačarju je slednji v zadnjem obdobju najbolj vroče ime v svetu kolesarstva.

Njegov prehod med člane je bil bliskovit kot pri dve leti starejšem Pogačarju. Strokovno javnost kakor tudi ljubitelje tega športa sta s svojimi predstavami navdušila.

A se mladi Belgijec ne misli ustaviti. "Mislim, da sem pripravljen. Trasa mi leži. Sicer bo to moj najdaljši kronometer, ki ga bom odpeljal, a sem optimističen," pravi Evenepoel.

"Absolutni favorit je Evenepoel"

Lani je še kolesaril v kategoriji do 23 let in bil na svetovnem prvenstvu razred zase. Zlati medalji je osvojil tako v kronometru kakor tudi na cestni preizkušnji. Preprosto ni imel konkurence: "Ne bom rekel, da sem nervozen, ampak vznemirjen, saj bom videl, kako se bom znašel na tako dolgi razdalji. Moj absolutni cilj je uvrstitev med najboljših pet. Če mi ne bo uspelo, ne bom razočaran. Zadovoljen bom, če bom dal vse od sebe. Sezona je bila že tako ali tako dobra. Enostavno se moram le usesti na kolo in videti, kaj bodo rekle noge."

19-letni Remco Evenepoel je po mnenju rojaka osrednji kandidat za zlato medaljo. Foto: Getty Images

Njegov rojak Campenaerts prav tako spada med kandidate za odličja, vendar se ne vidi, da bi lahko osvojil zlato: "19-letni Remco Evenepoel je absolutni favorit."

A bo skušal prikolesariti do medalje. Vidi se v boju za bronasto medaljo, ki jo je osvojil že lani v Innsbrucku: "Rad bi osvojil vsaj bronasto odličje. Mislim, da bo moj največji tekmec Primož Roglič, ki je fantastično kolesaril na Vuelti in bo zagotovo v superiorni formi."