Roglič ostal brez prestižne majice, a dobil želeno potrdilo

Na Dirki po Španiji smo po koncu tretje etape dobili novega vodilnega. Ubežnik Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) je zdržal do konca in oblekel rdečo majico. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil tako kot športni direktor nizozemskega moštva Grischa Niermann vesel, da so jo oddali, saj bo imel slovenski šampion po novem manj obveznosti in več počitka. Ključno v ponedeljkovi etapi je bilo, da je nadziral rivale v boju za skupno zmago.

Pred tretjo etapo je bilo v zraku vprašanje, kaj bo prinesel zaključni klanec Picon Blanco, ki je veljal za zelo zahtevnega – 7,6-kilometrski vzpon s kar 9,3 odstotka povprečnim naklonom. Odločil je zmagovalca, a med favoriti za končno zmago ni naredil selekcije.

Osrednji junak je postal Estonec Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), ki je leta 2016 osvojil dirko Po Sloveniji. Praktično ves dan je bežal skupaj s sedmerico, na zaključnem vzponu pa se je otresel vseh tekmecev in zmagal v velikem slogu, hkrati pa oblekel še rdečo majico vodilnega na Vuelti.

Roglič in šefi veseli, da so oddali rdečo majico

V glavnini Primož Roglič pri zaključnem vzponu ni imel več pomočnikov, a je bilo videti, da je brez težav nadziral največje tekmece. Povsem na koncu se je le Enric Mas (Movistar) malenkostno odlepil in pridobil tri sekunde, še vedno pa za slovenskim šampionom zaostaja 15 sekund. Roglič je medtem zdrsnil na tretje mesto in ima za Estoncem 30 sekund pribitka.

Kljub vsemu je imel razlog za zadovoljstvo. Dobil je namreč potrdilo, da so noge dobre pri vožnji navkreber, obenem pa je bil s predajo rdeče majice razbremenjen vseh obveznosti, ki jih ima lastnik prestižnega kosa oblačila.

Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

"Prva misel je vedno, da je treba preživeti zahteven klanec. Šlo je kar v redu. Na zadnjih nekaj dirkah nisem imel ravno najboljših izkušenj z vzponi, ampak danes sem se dobro počutil in sem pred nadaljevanjem optimističen. Vesel sem. Lepo je videti, da lahko ob dobrih predstavah na kronometrih še vedno dobro peljem tudi v klanec," je z nasmeškom na obrazu razlagal Roglič in glede izgube rdeče majice pripomnil: "Morda se vidi, da nam ni bilo mar, ampak naši fantje so bili večino časa v ospredju. Opravili so dobro delo. Položaj, v katerem nimamo več rdeče majice, pa je za nas kljub vsemu dober."

Z njim se je strinjal tudi športni direktor Grischa Niermann: "Načrt je bil nadzirati ubežnike, a smo veseli, da smo dali rdečo majico drugemu. Primož je imel dober dan. Tam smo, kjer želimo biti."

Estoncu so se sanje izpolnile

Zato pa je bil vesel, da jo je prvič v karieri oblekel, 34-letni Taaramäe. Sanje so se mu 16. avgusta izpolnile oziroma si jih je izpolnil kar sam.

"Pričakoval sem zmago, ker sem verjel. Včeraj smo se glede današnje etape pogovarjali, da bi lahko zmagal in osvojil rdečo majico. Verjel sem vase, ker sem v dobri formi. Vprašanje je bilo le, ali nas bo glavnina ujela ali ne. Ko sem videl, da nam bo, je bilo le vprašanje, kako bodo tekmeci šli na zadnji klanec. Zmagal sem že etapo na Vuelti in na Giru, nikdar pa še nisem nosil majice najboljšega. Sanjal sem o tem. Zelo blizu sem bil na Giru, vendar je bila etapa takrat pretežka. Danes mi je uspelo in zelo sem zadovoljen," je bil vidno zadovoljen.

Rein Taaramäe je z zmago oblekel tudi rdečo majico vodilnega na Vuelti. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

V torek bo na sporedu etapa od El Burgo de Osme do Moline de Aragona (163,9 kilometra). Čeprav so jo organizatorji označili kot ravninsko, bodo imeli v zahtevnem zaključku, zadnjih 900 metrov namreč poteka navzgor s povprečnim naklonom sedem odstotkov, možnost tudi favoriti, če etapa ne bo pripadla ubežnikom. Med najboljšimi v zahtevnih sprinterskih zaključkih navkreber je tudi Roglič.