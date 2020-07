Quintano med treningom zbil voznik avtomobila

Novico o smoli 30-letnika je prvi sporočil županov urad mesta Motavita, ki je na družbenih omrežjih objavil fotografijo obtolčenega kolesarja, ki sedi na stolčku ob cesti. Quintana se je pritoževal nad bolečinami v kolenu in zaradi okrvavljenega komolca.

Hola amigos gracias a todos por sus mensajes de aliento y apoyo. Me encuentro bien,estamos realizando todos los exámenes pertinentes. pic.twitter.com/d5ayDmzd8F — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) July 3, 2020

Krivec za trčenje je bil voznik avtomobila. Po trčenju je skušal pobegniti s kraja nesreče, a so to preprečili ostali člani Quintanove ekipe. Kolesarja, zmagovalca Gira 2014 in Vuelte 2016, so pozneje odpeljali na njegov dom v Boyaci, kjer je dobil zdravniško pomoč.

"Pozdravljeni prijatelji, hvala vsem za sporočila in podporo. Dobro sem, opravljam pa vse potrebne preiskave," je na svojem Twitter profilu dejal Kolumbijec.

Quintana se v domačem okolju pripravlja na avgustovsko oživitev kolesarskega dogajanja po svetu. Preden je novi koronavirus dodobra premešal načrte kolesarjem, je bil Quintana zelo uspešen v sezoni 2020, dobil je tudi zadnjo izpeljano etapo dirke Pariz - Nica, ki so jo potem 14. marca predčasno končali, to pa je bilo tudi zadnje predkoronsko veliko kolesarsko tekmovanje.