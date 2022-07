Prvi od trojčka gorskih etap v Pirenejih, kje bo napadel Pogačar?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar, ki je v 11. etapi letošnjega Toura zdrsnil na drugo mesto in za vodilnim Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) zaostaja dve minuti in 22 sekund, je na ponedeljkovi spletni novinarski konferenci napovedal, da ne bo čakal na kronometer, ki je na sporedu v predzadnji etapi, ampak bo zaostanek skušal izničiti že prej, v Pirenejih, kjer si bodo v treh dneh sledile tri gorske etape.

Profil 16. etape Dirke po Franciji:

Danes karavano čaka 16. etapa od mesta Carcassonne do Foixa, kjer bodo premagali 178,5 kilometra in 3.135 višinskih metrov. Etapa ponuja štiri kategorizirane cilje, od tega sta zadnja dva prve kategorije. Etapa bo dovolj zahtevna, da bi lahko prinesla spremembe v skupni razvrstitvi.

Prvi klanec Côte de Saint-Hilaire, ocenjen kot vzpon 4. kategorije (1,5 km pri povprečnem naklonu 6,6 odstotka) jih čaka na 13,7. kilometru trase, naslednji, 3. kategorije, vzpon na Col de l'Espinas (5,3 km, 5-odstotni naklon), pa na 36,6. kilometru.

Leteči cilj je v mestu Lavelanet na 67,8 kilometra, v zadnjih 60 kilometrih pa karavano čakata kar dva vzpona 1. kategorije, kjer bi se lahko zgodil spopad favoritov.

Na 125. kilometru bodo dosegli vrh Port de Lers, a do tja je 11,4 kilometra grizenja navkreber pri povprečnem naklonu sedem stopinj.

Sledi 16 kilometrov spusta in nato nov izziv 1. kategorije, Mur (Zid) de Peguere. Do vrha kolesarje čaka več kot devet kilometrov plezanja (9,3 km) s povprečnim naklonom 7,9 odstotka. Najhuje bo v zadnjih treh kilometrih (3,3 km), kjer se cesta dobesedno postavi pokonci. Na nekaterih odsekih bo naklon kar 18-odstoten. A tudi tu etape še ne bo konec, sledi kar 27 kilometrov spusta v dolino in cilj v kraju Foix.

Etapa se bo začela ob 12.30, kolesarje pa v cilju pričakujemo okoli 17. ure.