Proti kolesarjem zapeljal tovornjak, sledil je kaos #video

Te dni profesionalna kolesarska dirka poteka tudi v Luksemburgu, zaznamovala pa jo je izredno slaba organizacija oziroma porazna skrb za varnost kolesarjev. Pred dnevi so se tekmovalci zaradi prevelikega števila avtomobilov, ki so se izmuznili zaporam in znašli na trasi odločili za protest in samovoljno nevtralizirali etapo, danes so se njihove skrbi še enkrat in nadvse dramatično izkazale za upravičene. Na trasi so naleteli na tovornjak, sledil je kaos.

Kolesarska karavana je naletela na nevarno oviro, ravno ko se je cesta pred njimi nevarno zožala, jim je naproti iz ovinka pripeljal še tovornjak. V zmedi in paniki so pritiskali na zavore in se poskušali izmikati drug drugemu, kar jim v gneči seveda ni uspelo. Številni so pristali na tleh, k sreči ne poročajo o kakšnih hujših poškodbah, a incident – nikjer ni bilo nobenega redarja, ki bi bodisi preprečil kamionu vožnjo po zaprti cesti, bodisi opozoril kolesarje na bližajočo se nevarnost – prirediteljem dirke ni v ponos.

Another look at that crash at the #SkodaTour. Christ... pic.twitter.com/aZJlo50cOC — Daniel Ostanek (@LVCKV) September 19, 2020

Že v začetku tedna so imeli kolesarji dovolj neresnosti prirediteljev, "cesto so preplavila neavtorizirana civilna vozila" prav v začetku etape, ko so se vrstili napadi, "prav nikogar ni bilo, ki bi jih zaustavil," so bentili profesionalci in nevtralizirali etapo, ter tekmovali le v zaključnih kilometrih. Kolesar moštva Groupama-FDJ Jacopo Guarnieri je tedaj objavil, da je njegov moštveni kolega Ignatas Konovalovas takrat za pet minut zaostajal za glavnino, ko je naletel na povsem odprt promet in se moral ustavljati pri rdečih semaforjih. Do cilja se je prebil z 12-minutnim zaostankom.

Truck on the road in #SkodaTour descent causes crash.



(Partly) blind corner aswell, no signalers present to warn.



What the fuck. pic.twitter.com/B9baE4GrKy — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 19, 2020

Edini Slovenec na Dirki po Luksemburgu je bil Grega Bole (Bahrain-McLaren), ki pa današnje pete etape ni končal.

Že na letošnji Dirki po Lombardijise je na stezi znašel avtomobil in pot prekrižal Nemcu Maxu Schachmannu iz moštva Biora-Hansgrohe.

Crazy scenes at the 114th Il Lombardia.



In an event which saw race favourite Evenepoel suffer a horrific crash as he fell into a ravine after tumbling over railings, organisors somehow allowed a member of the public to get on the race route in a car... pic.twitter.com/SA9JWK4HcX — Derek Alberts (@derekalberts1) August 15, 2020

