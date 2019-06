Ni nestanovitno le v zraku, ampak tudi na cestah #video

Kar se je napovedovalo, se je v drugi etapi dirke Po Sloveniji uresničilo. Etapa je pomenila selekcijo med tistimi, ki se potegujejo za najvišje uvrstitve. Bitka za zeleno majico, v kateri bo danes kolesaril Luka Mezgec, ki je izvrstno odpeljal etapo od Celja in Maribora in v ciljnem šprintu premagal konkurenco, se bo nadaljevala tudi danes.

Če je imela druga etapa le en konkreten gorski cilj, Svetino, bo v petek še bolj pestro. Trasa se bo začela v Žalcu. Kaj kmalu bo sledil gorski cilj III. kategorije Kozjak, ključni del pa bo od Škofje Loke.

3D-predstavitev 3. etape od Žalca do Idrije - 169,8 km

Trasa se bo dobršen del dvigovala do Medvedjega Brda. Sledil bo spust v Idrijo, kjer bo sicer cilj, a ne še takrat. Kolesarje čaka približno petkilometrski vzpon s povprečnim naklonom devet odstotkov na Dole. Kmalu za tem bo sledil še ciljni spust do Idrije.

Po 169,8 kilometra bo znano, ali se bodo karte premešale. Slovenski adut za skupno zmago Tadej Pogačar v četrtek ni imel pravih nog, pa čeprav je na koncu v cilj prikolesaril skupaj z zmagovalci. Vročina mu ni ugajala in je pri vzponu na Svetino izgubil metre v primerjavi z najboljšimi hribolazci, ki bodo napadali tudi danes.

3. etapa, 21. junij 2019, Žalec – Idrija, 169,8 km

"Etapa ni bila pravi pokazatelj za mojo formo. Upam, da bo danes boljše. Do konca dirke je sicer še nekaj časa, vendar bo zelo težko poseči po zeleni majici. Dal bom vse od sebe. Zdaj imamo Diega (Diego Ulissi, op. a.), ki je najmočnejši v ekipi. Bomo videli, kako bo šlo danes," prav nadarjeni slovenski kolesar.

Ulissi je bil aktiven že prvi dan, ko si je z zmago na letečem cilju prislužil tri bonifikacijske sekunde, razigran pa je bil tudi včeraj. Zato lahko pričakujemo, da bo Italijan dejaven tudi danes.

Ob Ulissiju so v četrtek močne noge pokazali še Aleksander Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo), Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott), ki je pri spustu s Celjske koče dvakrat nerodno padel, a k sreči ni bilo nič hujšega, Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) in Ben Hermans (Bel/Israel).

Mezgec, ki je v Celju prišel do druge etapne zmage na dirki Po Sloveniji, je poudaril, da ne bo branil zelene majice in bo v svoji ekipi Mitchelton Scott delal za Chavesa, ki ima najboljše noge za hribovske predele. Kot so v zadnjih dneh nestanovitne razmere v zraku, so tudi na asfaltu. Vsak dan se namreč zgodi kaj razburljivega in tudi danes lahko pričakujemo novo bitko v borbi za skupno zmago.