Policija ima priče neprimernega obnašanja do kolesarskega šampiona

Nizozemski kolesar Mathieu van der Poel je v nedeljo v velikem slogu še tretjič v karieri osvojil prestižni spomenik Dirko po Flandriji. Na progi pa je bilo tudi nekaj takšnih navijačev, ki mu uspeha niso privoščili in so se do njega vedli neprimerno. Zato je na delu policija.

Mathieu van der Poel je navajen grdega obnašanja navijačev ob progi, čemur smo bili pred kratkim priča na preizkušnji ciklokrosa. Tudi na Dirki po Flandriji je bil tarča neprimernega obnašanja, saj so ga med vožnjo polili celo s pivom.

"We have several witnesses" - Police give update on search for those throwing beer over Mathieu van der Poel at Tour of Flanders #Cycling https://t.co/gzE28c6dEs — CyclingUpToDate (@CyclingUpToDat3) April 2, 2024

"To zagotovo jemljemo resno," je izjavil glavni policist Joost Duhamel v pogovoru za Het Nieuwsblad. "Tisti, ki poliva s pivom, morda meni, da ga ni mogoče izslediti v takšni množici ljudi. A imamo več prič, ki so videle, kaj se je zgodilo, in ne odobravajo takšnega ravnanja. Obstaja tudi veliko posnetkov, ki prikazujejo raznorazna početja. Prejemamo posnetke in aktivno iščemo fotografije storilcev. Član naše enote se s tem ukvarja ves čas in rezultati so že vidni."

"Ena oseba na fotografiji izstopa," pravi Duhamel in kot opozorilo dodaja: "Priprava poročila vzame določen čas. Vendar pa imam občutek, da bomo našli storilce."