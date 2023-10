Naglič in Movrinova pokalna zmagovalca v gorskem kolesarstvu

Naglič je na zadnji dirki za 26 sekund ugnal Mihaela Štajnarja, še 11 sekund več je zaostal Matic Kranjec Žagar.

V skupnem seštevku je po osmih preizkušnjah prepričljivo slavil Naglič, ki je zbral 885 točk. Na drugo mesto je napredoval Kranjec Žagar (485 točk). Jakob Klemenčič na zadnji dirki ni nastopil in je nazadoval na šesto mesto. Tretje mesto je pripadlo Avstralcu Samu Foxu (400 točk).

Vita Movrin Foto: Kolesarska zveza Slovenije V odsotnosti Tanje Žakelj, ki danes nastopa na tekmi svetovnega pokala v Snowshoeju v ZDA, je bila prepričljiva Vita Movrin. Tekmovalka, ki nastopa tudi v svetovnem pokalu, od letos prvič med članicami, je osvojila tudi skupni seštevek pokala pred Žakelj in Marušo Naglič. Zbrala je 970 točk, Žakelj 750, Naglič pa 430.

Med mladinci do 19 let je zmagal in pokal osvojil Žan Pahor, ki pa je s sobotnim nastopom v Domžalah tudi končal športno pot, saj se bo posvetil maturi in študiju, so še zapisali na prijavim.se. Med mladinkami do 19 let je bila najboljša Hana Kranjec Žagar. V kategoriji do 17 let pa sta bila najboljša Gašper Štajnar in Maruša Tereza Šerkezi.

Letošnja sezona pokalnih dirk se je začela v Vrtojbi 26. marca, nato pa so bile do zadnje dirke v Domžalah na vrsti še preizkušnje v Idriji, Kamniku, Kočevju ter na Sorci, Kotečniku in Rašici.