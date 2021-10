Pogačar in Roglič na predzadnji obračun sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta danes merila moči na najstarejši enodnevni dirki Milano-Torino.

V Italiji bo danes na sporedu nova kolesarska poslastica. Na štartu dirke Milano-Torino, ki se bo po 190 kilometrih končala z dvakratnim vzponom na sloviti vrh Superga nad Torinom, kjer se je leta 1949 v letalski nesreči smrtno ponesrečila celotna ekipa nogometnega velikana Torino, so številna zvezdniška imena. Tudi prvi in tretji kolesar svetovne jakostne lestvice Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma). Udeležbo je napovedal tudi aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step).