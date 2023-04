Kolesar številka ena Tadej Pogačar je na zadnji dirki spomladanskega dela sezone, na prestižni klasiki Liege-Batsogne-Liege, v prvem delu dirke grdo padel in si poškodoval levo zapestje. Poškodba ni nedolžna, pri padcu si je zlomil dve kosti v zapestju (skafoidno in lunatno kost, gre za dve karpalni kosti v zapestnem sklepu), že včeraj so ga v bolnišnici v Genku v Belgiji operirali.

Operacija je bila uspešna, Pogačar spet nasmejan

Iz ekipe UAE so v nedeljo zvečer sporočili, da je bila operacija uspešna (kirurg, specialist za poškodbe roke, mu je operiral skafoidono kost) in da Pogačarja najverjetneje čaka od štiri do šest tednov okrevanja. Slovenski kolesarski šampion je bolnišnico v Genku zapustil malo po 20. uri, kmalu zatem pa so v ekipi UAE na družbenih omrežjih delili fotografijo nasmejanega Pogačarja, ki z mavcem na levi roki ter iztegnjenima prstoma nakazuje na zmago.

Tadeja Pogačarja je operiral prof. dr. Joris Duerinckx, ki v bolnišnici v Genku od leta 2009 dela kot ortopedski kirurg, specializiran za kirurgijo roke in zapestja. Zanimivo je, da so pri ekipi UAE izbrali bolnišnico Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) v Genku in ne univerzitetne bolnišnice v Liègu, ki je po poročanju belgijskih medijev bližje mestu, kjer je Pogačar padel in se poškodoval. Kot je pojasnil predstavnik za medije v bolnišnici ZOL Jurgen Ritzen, jim je njihovo bolnišnico predlagal osebni prijatelj zdravnika ekipe UAE.

Poškodba se je zgodila v zelo pomembnem delu sezone, po koncu spomladanskega tekmovalnega dela in tik pred odhodom na višinske priprave v Sierra Nevado, kjer bi Pogačar opravil ključni del priprav na julijski Tour. Zaradi zapletenosti poškodbe se lahko zgodi, da bo pri višinskih pripravah, ki so bile predvidene sredi maja, nekaj sprememb in prilagoditev.

Okrevanje naj bi trajalo od štiri do šest tednov

"Poleg zlomov dveh kosti v zapestju ima Tadej več ran na roki, ki se morajo najprej povsem zaceliti, šele potem bo lahko previdno začel trenirati v notranjih prostorih," je v pogovoru za belgijski medij Het Laatste Nieuws poškodbo Pogačarja komentiral klubski zdravnik dr. Adrian Rotunno. "Majske višinske priprave bodo na vrsti prezgodaj. Tadej bo zunaj pogona od štirih do šestih tednov," je napovedal Rotunno.

Kaj poškodba pomeni za Tour 2023?

Kaj to pomeni za nadaljevanje sezone, še ni jasno. Pogačar še vedno ni sporočil, ali se namerava tudi letos podati v boj za zeleno majico skupnega zmagovalca dirke Po Sloveniji (od 14. do 18. junija) ali bo njegova naslednja preizkušnja šele francoski Tour, ki se začenja 1. julija.

Direktor ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti je v pogovoru za Wielerflits dejal, da bo glede Pogačarjevih priprav na Tour več znanega v tem tednu.

