Philipsenu prva etapa domače dirke Pogačarjeve ekipe

Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec prve, 184 kilometrov dolge etape dirke po Združenih arabskih emiratih. Kolesar ekipe Alpecin je na svoji prvi dirki v novi sezoni na koncu v skupinskem sprintu ugnal Britanca Sama Bennetta ter Italijana Elio Vivianija in zabeležil 15. zmago v karieri.

Za omenjeno trojko so zaostali številni dobri sprinterji, kot so Dylan Groenewegen, Arnaud Demare, Pascal Ackermann, Mark Cavendish ... V karavani pa ni bilo Avstralca Caleba Ewana zaradi okužb v ekipi Lotto-Soudala.

Slovenska predstavnika Tadej Pogačar in Luka Mezgec sta bila sicer v ospredju glavnine, a se za etapno zmago nista udarila, Pogačar, eden od glavnih favoritov dirke, je zasedel 24., Mezgec pa 29. mesto.

"Zaključek je bil izredno hiter, zadnja ravnina pa dolga, cilj smo videli, ko je bil še precej oddaljen. Pred etapo nisem vedel, kaj lahko pričakujem, a vidim, da sem dobro pripravljen. Tako kot moji pomočniki, ki so ohranili mirno kri in mi izdatno pomagali. Z etapno zmago smo si zmanjšali pritisk in zdaj lahko sproščeno čakamo na naslednje sprinterske obračune," je po zmagi dejal Philipsen.