Novomeški velodrom bo dobil streho

Z novomeške občine so sporočili, da sta jim pri omenjenem prenovitvenem projektu država in Fundacija za šport do zdaj potrdili več kot pol milijona evrov naložbene denarne podpore. Glavnino naložbe bodo pokrili z lastnim denarnim vložkom.

Sicer pa nameravajo pokritje omenjenega športnega objekta končati junija.

Objavili tudi javno naročilo za dobavo in montažo atletske steze

Kot so dodali, s podpisom pogodbe za pokritje olimpijsko vadbenega centra nadaljujejo nadgradnjo objekta, na katerem izvajalci v skladu z načrti končujejo gradnjo potrebne nosilne podkonstrukcije.

Objavili so tudi javno naročilo za dobavo in montažo atletske steze omenjenega vadbenega centra z 200-metrsko štiristezno atletsko krožno progo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, s progama za skok v daljino in višino, s skakališčem za skok ob palici in z metališčem za suvanje krogle. Projektirajo tudi že prenovo lesene kolesarske steze.

Ob dvorani za približno 500 gledalcev, ki naj bi jo zgradili po tovrstnih mednarodnih zahtevah, novomeško občinsko vodstvo predvideva kasnejšo gradnjo plavalnega bazena, celotna ponudba pa naj bi omogočila delovanje vadbenega središča, ki bi v trikotniku Dunaj-Beograd-Milano zapolnil tovrstno praznino.

Foto: Vid Ponikvar

"Nacionalno in mednarodno pomemben vadbeni center"

Leseni velodrom v Češči vasi pri Novem mestu so sicer zgradili zaradi potreb tamkajšnjega mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu leta 1996, kasneje pa je zaradi zunanjih vremenskih vplivov začel propadati. Ministrstvo za obrambo je tamkajšnje zemljišče leta 2013 predalo novomeški občini, ki je temu v zameno izročila več občinskih zemljišč na območju novomeške Vojašnice Franca Uršiča. Velodrom so do prenove uporabljali le kolesarji.

Mestna občina Novo mesto se je sicer skupaj z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, olimpijskim komitejem, atletsko, kolesarsko in triatlonsko zvezo lansko jesen zavezala, da prenovljeni velodrom nadgradijo v "nacionalno in mednarodno pomemben vadbeni center" kolesarstva, atletike in triatlona, so še sporočili z novomeške občine.

Tropski les za prvotno kolesarsko stezo novomeškega velodroma so uvozili iz ekvatorialne Afrike.