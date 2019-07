Nov najboljši rezultat sezone za Tanjo Žakelj

Les Gets je eden izmed epicentrov evropskega gorskokolesarskega turizma, v tekmovalnih vodah pa je znan predvsem po organizaciji svetovnega prvenstva leta 2004. Zdaj se bo kraj očitno znova zasidral v tekmovalnem koledarju, saj naj bi gostili tri dirke svetovnega pokala zapored in nato leta 2022 še svetovno prvenstvo.

Danes je seveda v središču pozornosti dirkanje v olimpijskem krosu, še bolj natančno nastop Tanje Žakelj. Po dobrem rezultatu v Andori je bila tokrat še boljša in je osvojila 16. mesto, časovno gledano pa prva deseterica ni več tako oddaljena.

Svežina z vidika prizorišča je všeč tudi Tanji Žakelj: "Les Gets je novo prizorišče v letošnji seriji svetovnih pokalov in načeloma so mi nova prizorišča všeč. Proga sicer ni bila zahtevna s tehničnega stališča, sem pa že takoj vedela, da bo fizično zelo zahtevna. Kljub temu so bili tudi spusti zelo hitri in je bilo treba biti zbran celo dirko."

Dirko sicer res naredijo težko kolesarji in kolesarke, a teren resnično ni bil na nivoju današnjih dirk svetovnega pokala. Tehničnega odseka na progi praktično ni bilo, v ospredju je bila tako zgolj fizična zmogljivost.

Tanja je imela solidno dirko že v petek na kratkem krosu, ko je osvojila 19. mesto. Z najboljšim dosežkom v sezoni si je izborila boljši štartni položaj in ga danes tudi izkoristila in bila že od začetka dirke v olimpijskem krosu v ospredju. S tekmicami okoli sebe se je veliko prehitevala, skozi dirko pa počasi napredovala. "Visoka pričakovanja sem odmislila in dirkala po najboljših močeh. Sem pa morda tokrat bolj čutila posledice kratkega krosa, nogo niso bile lahke in že na prvem klancu mi je bilo peklensko težko. Zbrala sem misli in se preprosto ne ozirala na rezultat, ampak zgolj na to da odpeljem dirko čim bolj optimalno. Mi je kar uspelo in je konec dober, tako da sem zadovoljna z rezultatom," je še povedala Tanja.

Tanja je v seštevku svetovnega pokala napredovala na 23. mesto. Dirko je dobila Kate Courtney.