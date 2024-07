Movrinova in Naglič državna prvaka v olimpijskem krosu

Naglič je na zahtevni in blatni progi v konkurenci elite slavil s časom 1:30:18 ter prepričljivo ugnal Mihaela Štajnarja (+2:25), tretji je bil Matic Kranjec Žagar (+3:09).

Pri ženskah je v skupni konkurenci do 23 let in elite zmagala Vita Movrin s časom 1:27:34, druga je bila Tanja Žakelj (+2:29), tretja Maruša Naglič je za zmagovalko že zaostala za krog.

Izkušena Žakljeva se bo zdaj podala na olimpijske igre, kjer jo že v soboto čaka preizkušnja v olimpijskem krosu. Do zdaj je na OI nastopila trikrat, v Londonu 2012 je bila najvišje na desetem mestu.

Kranjec Žagar si je obenem privozil naslov v konkurenci do 23 let, v kategorijah do 19 let sta si naslova zagotovila Filip Utranker in najobetavnejša slovenska tekmovalka v krosu Maruša Tereza Šerkezi.

